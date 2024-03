Giorgio Tabacco conquista il suo primo titolo internazionale a Villena

Il 20enne di Messina, provenendo dalle qualificazioni, si aggiudica il primo titolo Itf in carriera. In finale batte Gavrielides e vendica il fratello

Una settimana che difficilmente dimenticherà Giorgio Tabacco, il più piccolo dei fratelli peloritani assi del tennis, e recentemente laureatisi campioni italiani con il Ctv Messina, ha ottenuto in Spagna la prima affermazione internazionale in singolare. Tabacco dopo aver ottenuto l’accesso al tabellone del torneo da 15mila dollari di Villena su cemento all’aperto, superando tre turni di qualificazione ai danni del brasiliano Santos e gli spagnoli Bueno e Molino, ha proseguito la sua corsa nel tabellone principale altre cinque partite vinte.

All’atto decisivo ha superato il tedesco Liam Gavrielides in rimonta dopo oltre due ore e mezza di battaglia per 4-6 6-4 6-2. Finale particolare che, come detto, vedeva Giorgio Tabacco provenire dalle qualificazioni con il suo avversario che era stato eliminato nelle stesse nell’ultimo atto ma poi è stato ripescato. Perdente fortunato si dice in questi casi visto che poi è approdato fino in finale tra l’altro superando Fausto Tabacco, l’altro fratello messinese, in semifinale e togliendoci la possibilità di avere una finale tutta tra consaguinei.

Per il futuro vincitore del torneo, appena approdato nel tabellone principale, subito un turno complicato contro il turco numero uno del seed Ergi Kirkin, sono serviti tre set a Tabacco per avere la meglio, negli ottavi altra battaglia in rimonta contro l’ispanico Gabriel Elicha Navas, altri tre set giocati nei quarti di finale contro Alex Knaff il numero cinque del seed. In semifinale si è evitato il terzo set contro il norvegese Nicolai Budkov Kjaer superato in due, mentre il fratello Fausto dava filo da torcere al tedesco Gavrielides costringendolo al terzo set.

