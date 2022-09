Giornalismo enogastronomico, torna il festival a Galati Mamertino - Tempostretto

Torna con la settima edizione l'evento dedicato al cibo e alla sua economia. Il programma del week end sui Nebrodi

GALATI MAMERTINO – E’ alla settima edizione il Festival del giornalismo enogastronomico, che torna a Galati Mamertino dal 30 settembre al 2 ottobre. Enogastronomia e turismo enogastronomico sono l’occasione per parlare di sviluppo locale, nuovi modelli, sistemi economici. Dibattiti, interviste, confronti con al centro l’innovazione, le startup, gli imprenditori. Ma anche cibo, ristorazione di alta qualità, degustazioni.

“L’idea è di costruire una grande alleanza di filiera per proporre un sistema di qualità diffusa ad alta consapevolezza sociale: qualità per scelta e non per imposizione – spiegano gli organizzatori – A questo servono i focus: un grande esperto approfondisce un tema, lo spiega, ci scava dentro. Si parlerà di vino, olio, formaggi, miele, nocciole, grano e poi giornali, informazione, legislazione sulla qualità, sistemi di organizzazione, turismo, beni culturali.

“Quest’anno il Festival del giornalismo enogastronomico abbandona la tradizionale formula delle tavole rotonde per proporre un racconto più diretto della filiera dell’enogastronomia e quindi dell’agroalimentare e dell’agricoltura ma non solo – ciontinuano – Parliamo di Nebrodi certo ma parliamo di Sicilia, Sud, Italia. Tre giorni di Festival per una decina di eventi divulgativi ma tanti momenti di networking”.

Momento importante della manifestazione le degustazioni serali con la partecipazione di chef che racconteranno il valore del prodotto siciliano. La tre giorni costituisce credito formativo per i giornalisti.