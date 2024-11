Giornata contro la violenza sulle donne, gli appuntamenti a Messina

L'elenco degli eventi in programma in città

MESSINA – Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999 con la risoluzione 54/134, al fine di invitare gli Stati a organizzare e promuovere iniziative di sensibilizzazione su una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e persistenti. Come ogni anno sono tanti gli appuntamenti di sensibilizzazione in programma a Messina.

La marcia

Anche quest’anno a Messina, lunedì 25 novembre 2024, si svolgerà una marcia simbolica lungo alcune vie cittadine per accompagnare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Si rinnova così l’appuntamento promosso già lo scorso anno dalla Prefettura, dal Comune, dall’Università degli Studi ed altri enti e organizzazioni di Messina, e accolto dalla collettività con una numerosa partecipazione, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini di ogni età e, in particolare, le alunne e gli alunni degli Istituti Scolastici Superiori cittadini in un percorso di consapevolezza e impegno contro la violenza di genere.

La manifestazione, che si inserisce nell’ambito delle iniziative attuate all’interno del Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina, sottoscritto in Prefettura, proprio in data 25 novembre del 2018, sarà occasione per condividere un momento di riflessione su un fenomeno che, purtroppo, è ancora attuale, come dimostrano i fatti di cronaca che periodicamente giungono alla nostra attenzione e che destano la preoccupazione delle istituzioni.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla marcia, che lunedì 25 si muoverà da Piazza Cairoli a partire dalle ore 10, lungo il percorso pedonale tra la stessa Piazza Cairoli e il viale San Martino sino alla via S. Cecilia. Ai partecipanti sarà consegnata una maglietta con il logo della manifestazione che, per questa edizione 2024, è stato disegnato da studentesse e studenti del Liceo Seguenza.

Inps

La Direzione Provinciale Inps di Messina aprirà all’Urp di via Capra 301 bis uno “sportello rosa”, dalle ore 10 alle 12, con l’obiettivo di far conoscere quali tutele e servizi l’Inps può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi o ai figli orfani per femminicidio.

La donna inserita nei percorsi di protezione può chiedere l’astensione da lavoro in modalità giornaliera o oraria, ottenere il congedo indennizzato o, se non dipendente, il reddito di libertà o l’assegno di inclusione. I figli e gli orfani delle vittime iscritte al Fondo credito possono anche beneficiare di ospitalità e di prestazioni educative dalla scuola primaria all’università. In questa occasione sarà distribuita con finalità divulgativa la “Guida in 8 passi per donne vittime di violenza di genere”, accompagnata dall’elenco dei centri antiviolenza operativi sul territorio nazionale.

Palazzo dei Leoni

Alle ore 9:30 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si svolgerà l’incontro dal titolo “Non sei sola, esci dal silenzio. I Peter Pan che non sanno volare: la violenza dentro, dentro la violenza!”, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina, in sinergia con la VII Direzione “Servizio Cultura” e con il Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della dirigente Anna Maria Tripodo e prevede i seguenti interventi: avv. Cristina Natale, Fondazione Doppia Difesa Onlus di Roma; dott.ssa Anna Maria Garufi, presidente della Le.L.A.T.; dott.ssa Patrizia Grilli, maggiore dei Carabinieri; dott.ssa Luisa Cavallo, dirigente superiore Polizia di Stato in pensione; avv. Carmen Currò, presidente onoraria del CeDAV; dott.ssa Alessandra Villari, dirigente medico Pronto Soccorso Policlinico di Messina, dott.ssa Alfonsa Pizzo, medico ginecologa ricercatrice universitaria; dott.ssa Manuela Meneguzzer, psicologa e autrice, specializzanda; dott.ssa Rosaria Longo, biologa e referente della Croce Rossa Italiana per la prevenzione del papilloma virus; Giuseppina Allegrino, referente Croce Rossa Italiana per la donazione del sangue.

Il dibattito vedrà la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici superiori cittadini e sarà moderato da Jenny Gioffrè, psicologa psicoterapeuta, referente del Servizio psicosociale, Croce Rossa Sicilia. Nel corso della mattinata, il cantante Strego si esibirà con il brano dal titolo “Se questo è un uomo”.

“Questo non è amore”

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, lunedì 25 novembre 2024 – a Messina e provincia – saranno predisposti punti informativi e di contatto con la cittadinanza, nei quali sarà possibile avvicinarsi, chiedere assistenza o semplicemente incontrare gli agenti della Polizia di Stato per dialogare su questa importante tematica.

MESSINA Piazza Cairoli (h. 9 – 13) Molo Rizzo – Banchina Aliscafi (h. 9 – 13) Atrio Stazione Centrale (h. 9 – 13)

TAORMINA Piazza IX Aprile (h. 16 – 19)

BARCELLONA POZZO DI GOTTO Piazza Duomo (h. 9 – 12)

CAPO D’ORLANDO Piazza Matteotti (h. 10 – 13)

MILAZZO Parco Commerciale Corolla (h. 16 – 19)

PATTI Piazza Mario Sciacca (h. 16 – 18)

SANT’AGATA DI MILITELLO Piazza Crispi (h. 16 – 18)

Sala Laudamo

L’Azienda sanitaria provinciale, in collaborazione con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, ha organizzato un momento di incontro per promuovere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere.

In sala Laudamo una breve rappresentazione teatrale che coinvolge il personale sanitario e amministrativo dell’Azienda sanitaria nella lettura di brani dedicati al tema, quali voci narranti che condurranno il pubblico alla riflessione sul ruolo che ciascuno individualmente e come società tutta è chiamato a svolgere nel contrasto ad un problema che sappiamo essere strutturale e non emergenziale.

L’appuntamento con le voci che condurranno il pubblico verso una maggiore consapevolezza sul tema è alle ore 9.30, dopo un momento istituzionale che vedrà la Direzione Strategica Aziendale e il Commissario dell’Ente Teatro dare l’avvio alla rappresentazione.

L’evento è stato promosso e curato dal Tavolo tecnico Aziendale Antiviolenza e dal Comitato Unico di Garanzia. Organismi aziendali preposti a promuovere la cultura di genere, combattere ogni forma di discriminazione e favorire la cultura e il linguaggio di genere.

L’Azienda Sanitaria è quotidianamente impegnata sui temi che la giornata internazionale richiama. In particolare, con i Consultori Familiari, con i Servizi della Salute Mentale e con i Pronto Soccorso. E’ altrettanto impegnata nella rete con i Centri antiviolenza e le associazioni della società civile e con le altre istituzioni, in forti sinergie rivolte alla presa in carico delle donne vittime di violenza e alla promozione della cultura di genere.

Forza Italia

Un incontro organizzato e fortemente voluto da Azzurro Donne, il dipartimento rosa di Forza Italia, grazie all’impegno della coordinatrice per la Città metropolitana di Messina, Ester Isaja. Nasce così la tavola rotonda che si svolgerà lunedì 25 novembre, alle ore 10 al Salone delle Bandiere del Comune di Messina, in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina e partecipa alla campagna ‘Posto occupato’.

L’incontro si articolerà in forma di conversazione prendendo spunti dal libro ‘Di Notte solo di Notte’ (Rossini editore) scritto da Giusi Russo, volume che ha ricevuto la menzione speciale Casa Sanremo 2024 e vincitore, nel 2022, del premio letterario giornalistico Nadia Toffa. All’incontro sarà presente l’autrice.

Prevista la partecipazione della sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e dei parlamentari Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna; Tommaso Calderone; Bernadette Grasso; Alessandro De Leo. A porgere i saluti il sindaco di Messina Federico Basile, a seguire gli altri interventi: Ester Isaja, coordinatrice di Forza Italia Azzurro Donna a Messina; di Maria Antonietta Testone, coordinatrice per la regione Sicilia di Azzurro Donna e di Antonio Barbera, coordinatore di Forza Italia per la Città Metropolitana di Messina.

