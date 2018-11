Alla scuola Salvo D'Acquisto gli alunni imparano a dire no a violenza su donne

A SCUOLA DI LEGALITA’: GLI ALUNNI IMPARANO A DIRE “NO” ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Nell’ambito degli eventi previsti all’interno del progetto Percorsi di legalità, gli alunni dell’I.C. n. 2 Salvo D’Acquisto hanno celebrato, con una manifestazione articolata, la Giornata contro la violenza sulle donne. Il primo momento ha visto come protagonisti i piccoli delle classi V della scuola primaria e delle classi I della secondaria di primo grado che hanno lasciato le loro impronte sulla panchina già dedicata lo scorso anno al Posto occupato. Successivamente le classi terze della scuola sec. di 1 grado hanno partecipato ad un convegno dibattito presieduto dal Dirigente scolastico, prof. Pietro Ruggeri , affiancato dalla presidente del CEDAV, Simona D’Angelo, da due volontarie dello stesso centro, Maria Portovenere e Veronica Famoso, e dalla prof. Clelia Stupia, docente dell’Istituto, impegnata nella difesa delle Pari opportunità. Gli alunni hanno preparato video e recitato brani, mostrando il loro impegno e interesse nei confronti della toccante tematica anche attraverso le numerose domande formulate agli esperti. Questi hanno spiegato loro come porsi di fronte a situazioni di manifesta violenza e quanto sia necessario, in questi casi, chiedere aiuto rivolgendosi alle numerose associazioni di volontariato o alle forze dell’ordine.

Il dibattito , cosi come sottolineato dal Dirigente scolastico, che ha fortemente sostenuto la realizzazione della manifestazione, è stato un importante momento di riflessione finalizzato a sensibilizzare i giovani affinché comprendano che la violenza nei confronti delle donne è una grave violazione dei diritti umani e che il rispetto è alla base di ogni forma di civile convivenza. La manifestazione, organizzata dalle prof. De Carlo Maria e Pinzone Rosanna, si è conclusa con l’esecuzione di un canto eseguito dal coro dell’Istituto diretto dalle prof. Bardetta Giusy, Campolo Caterina e Di Dio Giusy.