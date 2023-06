Giornata del rifugiato, Anci sceglie San Salvatore di Fitalia - Tempostretto

Il comune scelto per le iniziative legate alla ricorrenza Onu, unico in Sicilia. Il programma del 2 luglio

C’è San Salvatore di Fitalia tra i comuni scelti da Anci come “testimonial” per la Giornata mondiale del Rifugiato. Un riconoscimento all’impegno che il centro collinare dei Nebrodi ha messo, in questi anni, nell’accoglienza degli stranieri.

Il video del sindaco Giuseppe Pizzolante compare nella raccolta delle voci di sindaci di grandi e piccoli comuni italiani impegnati nell’accoglienza che l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia ha pubblicato sul proprio sito. Oltre al delegato nazionale Anci Immigrazione, Matteo Biffoni e al sindaco di Bologna Matteo Lepore, insieme a Pizzolante ci sono anche i sindaci di Civitaquana, Samuele Di Profio, e di Rovigo Edoardo Gaffeo.

“Questa visibilità nazionale del nostro piccolo comune – dice il primo cittadino – è merito della comunità fitalese che sta dimostrando a tutta l’Italia il proprio senso profondo di accoglienza, ospitalità e cura. Il Sai-Sistema Accoglienza Integrazione si sta dimostrando un progetto “riattivatore” della nostra comunità, del nostro commercio di prossimità, dei nostri giovani, della nostra scuola”.

Per celebrare la Giornata mondiale del Rifugiato, i responsabili del progetto Sai di San Salvatore di Fitalia – nato in co-progettazione con la Rete italiana di Economia civile “Consorzio Sale della Terra” e ad oggi ha assunto nove persone fitalesinella propria equipe – hanno organizzato, per il giorno 2 luglio 2023, una attività di sensibilizzazione e di animazione di comunità insieme alla Proloco San Salvatore di Fitalia APS; all’Associazione musicale culturale sportiva Giovani Fitalesi; alla Croce Rossa Italiana Comitato San Salvatore di Fitalia; alla USD Fitalese 1981; alla Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria; all’Associazione Rangers International delegazione di San Salvatore di Fitalia; alla Teniamoci per mano onlus – Distretto Messina e ad Incastri creativi impresa sociale.

Giochi senza frontiere in Piazza, Torneo di calcio, Attività con bambini e ragazzi, Degustazione in salsa “SAI”, Musica e proiezione di un video clip: queste le attività previste nella lunga serata di divertimento e socializzazione prevista il 2 luglio.