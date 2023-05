Giornata della Legalità, Occhiuto: " Avanti senza tentennamenti" - Tempostretto

“Nel 31mo anniversario della strage di Capaci teniamo alti gli ideali e i valori di quanti si sono sacrificati per la difesa della libertà dalle mafie"

“Nel trentunesimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, teniamo alti gli ideali e i valori di quanti si sono sacrificati per la difesa della libertà dalle mafie. La lotta al crimine e all’illegalità – ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in occasione della “Giornata della Legalità”, istituita nel 2002 per ricordare la strage di Capaci – vada avanti, senza pause né tentennamenti”.