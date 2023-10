Giornata delle famiglie al Museo. Domenica l'appuntamento al MuMe - Tempostretto

Museo di Messina aperto anche al pomeriggio con attività per bambini e ragazzi

Domenica 8 ottobre ricorre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, nella quale tradizionalmente il Museo accoglie i bambini e le loro famiglie offrendo percorsi a tema, giochi e doni. Quest’anno il tema è “Apriti Museo”, finalizzato a trasmettere a tutti i bambini e ragazzi il valore dell’accoglienza.

In questa speciale occasione, nella quale comunicare, soprattutto ai bambini, un messaggio così importante ed essenziale per l’inclusione e la partecipazione di tutti, il Museo di Messina propone la realizzazione di letture ad alta voce, inerenti al tema prescelto, per famiglie con bambini della fascia di età 5-11 anni, che saranno curate da componenti del collettivo di lettori volontari “Mattixleggere”.

L’attività si svolgerà dalle 16 alle 19 e si prevedono tre ripetizioni delle letture prescelte, per gruppi di massimo 30 bambini/ragazzi alla volta.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 349/6698467 (dalle 8 alle 14.30) (mail: giovanna.farsaci@regione.sicilia.it )

Il progetto, ideato da questo Istituto, vedrà la presenza del direttore del Museo, Orazio Micali, della dirigente responsabile U.O.1, Maria Mercurio, e delle funzionarie Elena Ascenti, Donatella Spagnolo e Giovanna Farsaci.

In ricordo della giornata, i bambini riceveranno in regalo i taccuini FaMu a tema “Diario di una schiappa”(edizioni Piemme) stampati con il contributo di Aido.

Ingresso gratuito per bambini e studenti fino ai 18 anni, inclusi i genitori o accompagnatori, e per le categorie previste dalla normativa vigente.