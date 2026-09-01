Giornata d’incendi nel Messinese da Taormina e Castelmola a Letojanni e Tortorici

Incendi boschivi in provincia. In fase di bonifica i territori grazie ai Vigili del fuoco

MESSINA – “Incendi boschivi in provincia di Messina: situazione in fase di bonifica”. ​Lo comunicano i Vigili del fuoco.

​”Le criticità maggiori nella giornata di oggi si sono registrate in particolare nelle località di Gallodoro, Letojanni, Taormina, Tortorici e principalmente Castelmola, oltre ad altri interventi minori localizzati. ​Alle operazioni di spegnimento ha preso parte un imponente dispositivo di soccorso, che ha visto l’impiego coordinato delle squadre ordinarie e dei reparti speciali dei Vigili del fuoco, supportati da squadre di rinforzo giunte dai comandi provinciali di Catania, Enna e Siracusa. Sul campo sono operativi anche il personale del Corpo forestale della Regione siciliana e le associazioni di volontariato”, viene comunicato.



​”Determinante è stato il coordinamento dei direttori delle operazioni di spegnimento (Dos), sia dei Vigili del fuoco che della Forestale, che hanno diretto l’impiego dei mezzi aerei a supporto delle squadre a terra, tra cui velivoli Canadair, elicotteri Erickson e Falco. ​Attualmente i roghi principali sono stati circoscritti e domati; le attività in corso sono ora focalizzate sulle delicate fasi di bonifica, minuto spegnimento e controllo delle aree interessate da parte delle squadre operative a terra per scongiurare eventuali ripartenze”, spiegano i Vigili del fuoco.

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