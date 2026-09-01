Messina, torna la “Festa sotto le stelle” di Terra di Gesù con premi e progetti solidali

Domenica 6 settembre la tradizionale manifestazione che conclude ufficialmente l'anno sociale. Ecco i premiati. E già partono nuovi progetti

MESSINA – Ritorna domenica 6 settembre l’appuntamento con la “Festa sotto le stelle”, la tradizionale manifestazione che conclude ufficialmente l’anno sociale e di attività dell’associazione Terra di Gesù Odv. L’evento, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, si svolgerà a partire dalle ore 20:00 nell’accogliente cornice dell’Oasi Madonna del Sorriso, nella frazione costiera di Pace a Messina.

I premiati e i nuovi progetti solidali

La serata si preannuncia, come da tradizione, come un momento di profonda condivisione e celebrazione del volontariato messinese. Nel corso della manifestazione verranno consegnati i prestigiosi e storici riconoscimenti dell’associazione: il premio “Medico di carità” e il premio “Buon Pastore”, oltre a diversi attestati di merito dedicati a tutti coloro che, durante l’anno, hanno supportato le attività benefiche e i progetti di solidarietà sul territorio con gesti tangibili di generosità. I Premi Medico di Carità hanno voluto riconoscere quest’anno anche il lavoro di squadra con riconoscimenti alla Brest Unit dell’Ospedale Papardo di Messina, all’Uoc di Neurologia dell’Ospedale Piemonte di Messina, all’Uoc di Neurochirurgia del Policlinico di Messina. Saranno premiati anche tre medici del territorio. Si tratta del dott. Antonio Coco, cardiologo ambulatoriale, del dott. Giovanni Signorino, medico di famiglia e del dott. Antonio Pollicino, pediatra.

Il presidente di Terra di Gesù Odv, il dottor Francesco Certo, nel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina al Centro Buon Pastore di via Calvi, ha anche annunciato i destinatari dei premi “Buon Pastore”, dedicati invece alla società civile. Saranno premiati: l’Associazione “Il filo della memoria” di Librizzi;i vivai Anania di Milazzo; le parrocchie di Scarcelli e Saponara, la giornalista messinese Simona Arena. Hanno partecipato alla conferenza stampa il presidente di Federfarma Giovanni Crimi e la dott. Agata Labate, presidente del Rotary Club Messina Stretto.

La kermesse di domenica offrirà anche ampi spazi dedicati alla musica, all’arte e all’intrattenimento, unendo l’impegno sociale alla convivialità e al ringraziamento verso la comunità che sostiene costantemente l’opera dell’organizzazione. Ospiti della serata: il mezzosoprano Emy Spadaro; Mariella Costantino e Michele Careno, interpreti dell’ultimo lavoro di Certo portato in scena “Marta, storia di baracca”; The Dreamers di Alessandro Magnisi; la cantante e volontaria Carla Sergi; la danzatrice Rosanna Gargano; la compagnia teatrale Terra di Gesù.

La conferenza stampa è stata l’occasione per lanciare il prossimo progetto che sarà avviato al Buon Pastore per gli utenti più piccoli “A merenda con un libro” per la disintossicazione digitale e lo sviluppo della socializzazione.