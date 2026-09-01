Il Messina Volley conferma Adriana Ignoto: “Difficile dire di no”

L'attaccante classe 2000 per il terzo anno consecutivo in maglia giallo-blu

MESSINA – Prende sempre più forma il roster del Messina Volley che, nella stagione 2026-2027, prenderà parte al campionato nazionale di Serie B2. Dopo gli innesti di Claudia Puglisi, Milly Apruti e Marta Radicella, il tecnico/giocatore Marcela Nielsen, potrà contare sulle riconferme di Giulia Mondello, Miriam Colombrita, Barbora Basile e Sara Arena.

A queste, il team messinese, ufficializza la riconferma della schiacciatrice Adriana Ignoto. Per l’atleta di Acireale, classe 2000, questa sarà la terza stagione in maglia giallo-blu, dopo aver vestito in precedenza le casacche dell’Unime, della Golden Volley Acicatena, della Pallavolo Acireale e della Polisportiva Acireale.

“Eccoci qua, ancora una volta – dichiara l’attaccante peloritano – E’ davvero difficile dire di no a una società come il Messina Volley. Questo significherebbe rinunciare ad una realtà ricca di valori autentici, quelli che contano davvero. E’ una squadra viva, affamata e con grande cuore ed è proprio questo il suo vero motore. Dico di sì perché questa maglia la sento mia, cucita addosso e credo di incarnare al 100% i valori e la credibilità di questo gruppo. Un grande in bocca al lupo a me, a tutta la squadra e a chi lavora dietro le quinte per permetterci di vivere ogni stagione al massimo”.