Redazione

Giornata in memoria del giudice Livatino: donazione di sangue al Piemonte

domenica 14 Settembre 2025 - 13:00

Raccolta straordinaria il 19 settembre. Pre-donazioni lunedì 15

MESSINA – In occasione della giornata in memoria del giudice Rosario Livatino istituita dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, è stato deciso di dedicare in tutta la Sicilia la giornata del 21 settembre alla donazione di sangue. Questa giornata serve a onorare la memoria del magistrato assassinato dalla mafia e di tutte le vittime della criminalità organizzata, promuovendo al contempo i valori della solidarietà, della giustizia e della legalità.    

Per questo la direzione strategica dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, composta dal direttore generale Maurizio Lanza, dal direttore scientifico Angelo Quartarone, dal direttore sanitario Marcello Nucifora, e dal direttore amministrativo Maria Felicita Crupi, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue presso l’ospedale Piemonte di Messina nella giornata del 19 settembre 2025.

Pre-donazione e donazione

I dipendenti e tutti coloro che vorranno aderire potranno presentarsi, qualora non ancora donatori, per la pre-donazione (cioè un prelievo di sangue atto a verificare la sussistenza delle condizioni fisiche per la successiva donazione) lunedì 15 settembre  a partire dalle ore 8, presso il nosocomio di Viale Europa, dove troveranno un’autoemoteca dell’Avis comunale di Messina, mentre le donazioni di sangue vere e proprie verranno effettuate giorno 19 settembre sempre al Piemonte dall’autoemoteca Avis.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alle dottoresse Lorenza Mazzeo e Daniela Belletti (mail lorenza.mazzeo@irccsme.itdaniela.belletti@irccsme.it). L’iniziativa è promossa dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo,  in collaborazione con l’Avis – Sezione comunale di Messina.

