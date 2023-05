Giornata mondiale della Croce Rossa. Concerto della banda della Brigata Aosta - Tempostretto

Appuntamenti sabato 6 maggio di mattina a piazza Cairoli e di sera al Teatro Vittorio Emanuele

La Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, diventa “Settimana della Croce rossa” (1- 8 maggio), con eventi di celebrazione in tutto il Paese per il riconoscimento dell’enorme sforzo dei volontari, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina, senza mai trascurare la funzione primaria dell’Associazione nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario, dell’educazione, dell’intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale.

Nella ricorrenza dell’8 maggio il Comitato di Messina, per richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’impegno che quotidianamente i volontari profondono per sostenere le persone socialmente deboli, promuovere la donazione del sangue e rispondere alle quotidiane esigenze di trasporto sanitario degli utenti, ha programmato alcuni eventi simbolici, ma significativi, che daranno visibilità alla nostra associazione di volontariato.

Sabato 6 maggio

Sabato 6 maggio, dalle 10 alle 13, i Volontari del Comitato di Messina saranno a piazza Cairoli per una campagna di sensibilizzazione e promozione della Donazione Sangue.

In serata, poi, alle 21, la Banda Musicale della Brigata “Aosta” terrà un Concerto di Beneficenza presso il Teatro Vittorio Emanuele. L’evento sarà svolto in collaborazione con la Brigata “Aosta”, l’Ente Teatro di Messina e il Comune di Messina, con il patrocinio di Caronte&Tourist e Sicindustria. Il ricavato delle vendite sarà destinato all’acquisto di una nuova ambulanza per il Comitato di Messina. I biglietti potranno essere acquistati al botteghino del Teatro o on-line su vivaticket. In una sala al piano terra del Teatro sarà allestita una mostra fotografica sulla storia della Croce Rossa a Messina.