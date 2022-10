Giornata mondiale della salute mentale, servizi gratuiti al Policlinico di Messina - Tempostretto

Lunedì 10 ottobre iniziative per favorire la diagnosi precoce e l'accesso alle cure

MESSINA – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, lunedì 10 ottobre, il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con l’azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina, ha organizzato una giornata dedicata alla salute mentale con l’erogazione di servizi gratuiti per la diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

L’evento si svolgerà lunedì 10 ottobre presso gli Ambulatori di Psichiatria, Padiglione A dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina. Durante l’evento è possibile prenotare l’accesso ai servizi (tra cui visite psichiatriche e psicologiche) chiamando lo 0902212039. I servizi saranno erogati dalle 9 alle 13. Nel corso della giornata si terrà una conferenza sulla Psichiatria di genere e nuovi percorsi in salute mentale e sarà distribuito materiale informativo su ansia, depressione, psicosi, disturbi del sonno e del comportamento alimentare.

