Giornata mondiale della Sla, “L’anima dei pupi” a sostegno dei pazienti

Oggi iniziativa delle associazioni Cambiamenti Aps di Messina e Stella e Aratro di Brolo. Ecco come aderire

Sla Global Day 2026. Oggi, solstizio d’estate, la giornata più lunga dell’anno, data scelta quale metafora della luce e quindi della speranza, si celebra la Giornata mondiale della Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. A Messina, l’associazione Cambiamenti Aps, presieduta dal presidente Giuseppe Caristi, è da sempre un punto di riferimento attivo per l’assistenza e il supporto ai malati affetti da patologie neuromuscolari rare (tra cui la Sla, la Distrofia muscolare e la Atrofia) e alle loro famiglie. Per onorare anche quest’anno la giornata, ha lanciato un’iniziativa in tandem con l’associazione culturale “Stella e Aratro” di Brolo, con presidente Stefania Ignazzitto.

Questa la novità: “Grazie alla sensibilità dell’autore Alessandro Ingorglia e dell’editore Edizioni Museo Pasqualino, Cambiamenti Aps potrà divulgare da oggi (e sino a esaurimento scorte) il volume “L’anima dei pupi”. Un’opera fotografica eccezionale dove, per riprendere le parole dell’autore, viene carpita l’essenza, tutta orgogliosamente siciliana, dei pupi: “Salvatore – afferma l’autore Ingorglia nel testo – è l’anima delle sue marionette, ed è questa che ho tentato di fotografare, quello che c’è dietro o dentro al legno: il racconto di un uomo, di un’arte, di una tradizione, e di una città”.

I proventi ricavati da questa iniziativa saranno destinati ad un’idea sviluppata da Cambiamenti Aps (intitolata al vicepresidente dell’associazione, Angelo Passini, da poco scomparso), che sarà destinata al supporto dei pazienti affetti da malattie neurodegenerative siciliani presso una struttura ospedaliera messinese. Questa realtà offre pure servizi di consulenza, sostegno psicologico e supporto socio/ sanitario. L’associazione organizza periodicamente incontri e campagne di sensibilizzazione, in sinergia con le istituzioni, le realtà associative locali e i cittadini.

Coloro che volessero ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa di solidarietà, e sostenere l’attività ritirando l’opera in distribuzione, potranno contattare direttamente l’associazione culturale “Stella e Aratro”. E sarà possibile ricevere l’opera fotografica e sostenere i malati affetti da patologie neurodegenerative. Per info: segreteria@cambiamentiaps.it oppure associazione.stellaaratro@gmail.com