Giornata per i bimbi persi in gravidanza, il Comune illumina di rosa e azzurro la Fontana Senatoria - Tempostretto

MESSINA – Il Comune di Messina ha aderito alla Giornata internazionale del lutto perinatale, colorando di luce intermittente rosa e azzurro la Fontana Senatoria, prospiciente palazzo Zanca. L’iniziativa, promossa dall’associazione “CiaoLapo”, mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’argomento e a ricordare tutti i bambini che non ci sono più accanto ai loro genitori, persi durante la gravidanza o subito dopo la loro nascita. L’Amministrazione comunale, attraverso i colori della Fontana Senatoria rosa e azzurro, ha inteso sensibilizzare la cittadinanza sul tema della perdita del bambino atteso durante la gravidanza o dopo la nascita e sulle sue implicazioni in termini di salute e benessere psicofisico delle donne e dei partner. La giornata, celebrata ufficialmente in cinquanta Paesi del mondo da milioni di persone ogni anno, ha lo scopo di aumentare la consapevolezza su questo argomento, promuovere la prevenzione delle morti evitabili e migliorare l’assistenza alle famiglie colpite.