“Giornata storica”: Basile e Cavallaro inaugurano il collegamento Atm tra Messina e Villafranca

Le linee saranno il 32, il 33 e il 33Bis

VILLAFRANCA TIRRENA – È stato inaugurato stamattina il nuovo servizio di collegamento tra Messina e Villafranca Tirrena, che sarà portato avanti dalle linee 32, 33 e 33Bis di Atm. Il primo viaggio è stato effettuato sul 33 dal sindaco di Messina Federico Basile, dal vicesindaco Salvatore Mondello, dal direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna e dalla presidente dell’Azienda Trasporti Carla Grillo. Per Villafranca, invece, presenti il sindaco sindaco Giuseppe Cavallaro e l’assessore Francesco Gallo, che è anche deputato nazionale di “Sud chiama Nord”.

Basile l’ha definita “una giornata storica, perché da adesso in poi l’Azienda trasporti della nostra città è a servizio di tutta la popolazione della zona tirrenica, che pagando un semplice biglietto dell’autobus potrà arrivare a Messina. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e ci tengo particolarmente a ringraziare l’onorevole Gallo, che ha seguito personalmente tutto l’iter burocratico-amministrativo, credendo fermante nella necessità di creare una connessione tra il capoluogo e il comune tirrenico tramite il trasporto pubblico locale”,

Mondello ha aggiunto: “Quando si creano simili sinergie il risultato non può che essere eccellente e anche io voglio esprimere un sentito ringraziamento all’onorevole Gallo, che ha creduto sin da subito nel progetto e ci ha supportati, insieme al sindaco Cavallaro, affinché potessimo introdurre questa novità che di fatto rivoluziona il trasporto pubblico”.

E così ha parlato Carla Grillo: “Sino a pochi anni Atm non aveva autobus sufficienti neanche per collegare con il centro città i villaggi che sorgono nel territorio comunale, oggi è in grado di offrire un servizio che arriva addirittura in un altro comune. Siamo orgogliosi per gli obiettivi, sempre più ambiziosi, che di volta in volta ci prefiggiamo e con caparbia e determinazione riusciamo a raggiungere. Sono tantissimi i pendolari che quotidianamente vengono a Messina per studiare o lavorare e sono certa che apprezzeranno questa importante novità”.