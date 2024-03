Giornate Fai 2024, ecco i beni aperti a Messina e provincia

Un'apertura a Messina, cinque in provincia. Ecco dove

Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce con visite a contributo libero in 750 luoghi speciali in 400 città, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione dal 12 marzo).

A Messina

A Messina sarà aperto il Tribunale, Palazzo Piacentini, sabato e domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. La visita sarà l’occasione per conoscere un po’ della storia di Messina e dei suoi personaggi più illustri. Verrà dato risalto al ruolo di Messina nei secoli sottolineando come (il ruolo del) l’esercizio della giustizia abbia in sé rappresentato sempre la forte affermazione della Nobilissima nel contesto delle varie dominazioni. Sarà possibile vedere da vicino la cura ed i dettagli che hanno reso così peculiare l’opera di Piacentini ed osservare da vicino i luoghi dove i magistrati esercitano il loro ruolo in favore del popolo. Sarà possibile infatti visitare le varie Corti, soffermandosi sulle effigi ed i motti che animano le loro pareti. Discutendo delle geometrie spaziali ed i parallelismi tra diverse culture si potrà accedere ad alcuni ambienti più intimi apprezzando come sia nelle aree comuni che negli uffici privati sia stato ampio spazio al simbolismo ed al ruolo divino della legge. Visite a cura degli apprendisti Ciceroni del Liceo Statale “E. Ainis”; IC “Cannizzaro – Galatti”; IC “G. Catalfamo”; IC “E. Drago”; IC ”Gravitelli”;IIS Liceo Classico “F. Maurolico; IC “G. Martino”; IC “G. Mazzini”; IIS “G. Minutoli”; IC “Pascoli- Crispi”; Liceo Scientifico “G. Seguenza”, IC ” S. Francesco di Paola; IIS ”La Farina – Basile” (Classico e Artistico); IIS “Verona Trento”; IC “E. Vittorini”.

In provincia

In provincia aperti la Chiesa Madre e la Chiesa di San Nicolò a Savoca con visite a cura degli apprendisti Ciceroni dell’ISS Caminiti Trimarchi di S.Teresa di Riva; la Chiesa Madre e la Chiesa bizantina Santa Maria dei Cerei a Rometta, con visite a cura degli apprendisti Ciceroni dell’ IC Saponara e itinerari tra le chiesette del centro storico a Patti, con gli apprendisti dell’IC Pirandello e dell’Istituto Borghese Farnada di Patti.