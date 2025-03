Giornate Fai di Primavera, ecco i luoghi da visitare a Messina

Sabato 22 e domenica 23 marzo. Quello che c'è da scoprire e come prenotare le visite

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari. In Sicilia 60 luoghi in 20 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari delle 9 Delegazioni e 7 Gruppi FAI attivi in tutto il territorio siciliano. A Messina e provincia saranno tre i luoghi da visitare: il Faro di Capo Peloro, la sede centrale dell’Università di Messina e il Parco Letterario Salvatore Quasimodo, a Roccalumera.

Il Faro tra lo Jonio e il Tirreno

Il Faro di Capo Peloro è posto sulla punta estrema nord orientale della Sicilia, in una lingua di terra bassa e sabbiosa, nel punto più vicino tra Sicilia e Calabria. L’apertura darà l’opportunità di scoprire un luogo solitamente inaccessibile. Questa monumentale costruzione rappresenta non solo un punto di riferimento fondamentale per la navigazione ma anche un simbolo storico e culturale di grande importanza. Lo Stretto di Messina, con le sue forti correnti e i vortici, è stato per secoli un punto critico per la navigazione. Infatti il faro nacque per aiutare le navi a districarsi attraverso le insidiose acque dello stretto. La sua costruzione rappresentò un’importante opera di ingegneria dell’epoca e un segno di progresso tecnologico ed oggi è una meta turistica di grande interesse.

La zona circostante, ricca di bellezze naturali e di storia, attira visitatori da tutto il mondo. L’area è perfetta per passeggiate panoramiche, immersioni subacquee e osservazioni della fauna marina. Considerata l’importanza della struttura, patrimonio storico e culturale della regione, sono stati avviati programmi di conservazione per preservare questa preziosa struttura.

Le visite, della durata circa di venti minuti, saranno a cura degli apprendisti ciceroni dell’IC “Pascoli – Crispi”, dell’IC “S. Francesco di Paola” e dell’IC “Paradiso. Per prenotare clicca su questo link.

ORARI

Sabato 22 marzo: 09:30 – 13:00 / 14:30 – 17:00

Note: turni da 20 minuti, max 15 persone

Domenica 23 marzo: 09:30 – 13:00 / 14:30 – 17:00

Note: turni da 20 minuti, max 15 persone

Dal Collegium ad Unime

La sede centrale dell’Università degli Studi di Messina è la parte più rappresentativa e monumentale del patrimonio architettonico dell’Ateneo. La visita partirà dal portale seicentesco del complesso dei Padri Gesuiti, frammento silente e nascosto, preziosa testimonianza architettonica capace di riannodare il filo tra Collegium Prototypum, Studium Generale e Studiorum Universitas perso nel tempo e sconosciuto a tanti. Proseguirà nella grande corte centrale tra gli edifici moderni spesso considerati solo come contenitori di funzioni e non percepiti come spazi belli e pensati. Negli ambienti interni collezioni d’arte, aule storiche, immagini d’epoca, documenti e progetti originali esposti per la prima volta.

Le visite, della durata di circa 60 minuti, saranno a cura degli apprendisti ciceroni del Liceo Scientifico “G. Seguenza”, Liceo Classico “F. Maurolico”, IIS “Minutoli-Quasimodo”, IIS “Verona Trento”, Liceo Statale “E. Ainis”; IC “Cannizzaro – Galatti”; IC “G. Catalfamo”; IC “G. Martino”; IC “G. Mazzini”; IC ”G. Leopardi”, IC “E. Vittorini”, Liceo Classico “G. La Farina”, “IIS Antonello”. Non è richiesta la prenotazione.

ORARI

Venerdì 21 marzo: 09:00 – 13:00 (ultimo ingresso 12:30)

Note: SOLO SCOLARESCHE

Sabato 22 marzo : 09:30 – 13:30 / 14:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica 23 marzo: 09:30 – 13:30 / 14:30 – 18:00

Parco Letterario: tra le carte di Quasimodo

L’antica stazione ferroviaria di Roccalumera è oggi un Parco Letterario dedicato a Salvatore Quasimodo. Comprende il Museo Quasimodiano, con documenti, foto e oggetti del poeta, e il “Treno-Museo”, allestito in vagoni d’epoca, che richiama il legame tra Quasimodo e il mondo ferroviario. Un luogo che unisce poesia e memoria storica della Sicilia.

Il Parco Letterario Salvatore Quasimodo è stato istituito nel 2000 dai fratelli Carlo e Sergio Mastroeni, con la collaborazione di Alessandro Quasimodo, figlio del poeta. Oggi è gestito dai volontari del Club “Amici di Quasimodo”, sez. Centrale di Roccalumera. Comprende il Museo Quasimodiano e il Treno-Museo, dedicati alla vita e all’opera del premio Nobel.

Il Parco custodisce una ricca collezione di lettere, cimeli e oggetti appartenuti al poeta e alla sua famiglia. Tra questi spiccano gli arredi originali del suo studio milanese di Corso Garibaldi 16, ricostruiti nell’ex sala d’attesa della stazione. Questa fedele ricostruzione offre ai visitatori un’esperienza immersiva nella vita e nell’ambiente del Premio Nobel.

Durante le Giornate FAI, la visita al Parco Letterario Salvatore Quasimodo offre l’opportunità di esplorare nuove donazioni di materiale storico, tra cui lettere, telegrammi e pubblicazioni inedite appartenenti al poeta, donate dal figlio Alessandro. Un’occasione unica per scoprire aspetti inediti della sua personalità e del suo pensiero, immersi nella sua storia e nella sua opera. Per questa occasione verrà esposta per la prima volta l’agenda di Salvatore Quasimodo.

Le visite saranno curate dagli apprenditi ciceroni dell’Istituto Caminiti – Trimarchi (Liceo Scienze umane Letojanni). Non è necessaria la prenotazione ma in caso di particolare affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito.

ORARI

Sabato 22 marzo: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica 23 marzo: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

