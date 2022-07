Messina. Giovani atleti del Club Nautico Paradiso protagonisti delle tre giorni all'Idroscalo di Milano - Tempostretto

"Festival dei Giovani 2022"

MESSINA – Sono rientrati ieri con un lusinghiero bottino di medaglie i quattro atleti dei Canottieri Paradiso, dopo la trasferta di tre giorni in occasione del “Festival dei Giovani 2022” presso l’Idroscalo a Milano, una delle maggiori manifestazioni di canottaggio agonistico giovanile. L’appuntamento sportivo, che ha registrato la partecipazione di circa 2000 atleti provenienti da tutta Italia, compresi tra i 9 e 14 anni e impegnati in gare sulle distanze dei 500 metri, ha visto tra i protagonisti gli atleti dei Canottieri Paradiso Angelo Soraci, Enrico Pagano, Lorenzo Sergi e Sebastiano De Luca.

Angelo Soraci è salito sul gradino più alto del podio nel singolo Cadetti maschile mentre Lorenzo Sergi si è aggiudicato la medaglia di bronzo nel singolo 7.20 Cadetti maschile dopo una gara combattuta che lo ha visto sfiorare il secondo posto. Enrico Pagano ha conquistato ben due medaglie di bronzo nelle due specialità singolo 7.20 e singolo Cadetti maschile.

La soddisfazione degli allenatori

Enrico ed Angelo per ben due volte sfiorano il terzo posto per un piccolo problema tecnico nella giornata di venerdì. Un ottimo piazzamento anche per Sebastiano De Luca nel quattro di coppia e nel singolo 7.20 Allievi B2 mentre, nella giornata di venerdì, Soraci e Pagano hanno sfiorato per ben due volte il terzo posto, svanito solo per un problema tecnico.

Gli allenatori Serena Lo Bue ed Emanuele Passalacqua hanno espresso la personale soddisfazione per l’ottimo finale di stagione degli atleti, frutto di un duro lavoro e di un costante allenamento realizzato nell’arco di tutto l’anno.