Giovanna De Francesco “preside dell’anno”: la gioia del “Maurolico”

Il premio di "Amici della Sapienza"

MESSINA – “La professoressa Giovanna De Francesco preside dell’anno. Lo staff di presidenza, il corpo docente e tutto il personale dell’istituto Francesco Maurolico esprimono grandissima soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferito alla dirigente scolastica”. La dirigente è stata premiata come “preside dell’anno” per gli istituti secondari di secondo grado al concorso “Amici della Sapienza” 2024.

Il riconoscimento è stato consegnato dal provveditore Stello Vadalà, nel corso della cerimonia al Salone delle Bandiere del Comune di Messina.

Il premio è stato dato per “avere potenziato lo studio delle lingue straniere con progetti innovativi e metodologie multimediali e per avere dato vita, nell’area dello Stretto di Messina-Reggio Calabria, al primo liceo musicale e coreutico, indirizzo coreutico”.

La dirigente scolastica ha voluto dedicare il riconoscimento a “tutta la magnifica comunità del Maurolico e alla squadra sempre più coesa e di grande professionalità, che in pochi anni, ha favorito la crescita e lo straordinario arricchimento dell’offerta formativa”.