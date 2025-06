Giovanni Allevi al teatro antico di Taormina per il suo ritorno

Dopo la malattia, la sua "musica dell'anima" fa tappa Il 5 luglio in Sicilia. Ospite d'onore il teologo Vito Mancuso per parlare del sacro

TAORMINA – Quattro eventi per far ripartire la sua “musica dell’anima” dopo la malattia. Dopo il silenzio imposto dalla malattia, Giovanni Allevi ritorna ai live con quattro appuntamenti – a Roma, Taormina, Venezia e Firenze – per “Musica dall’Anima – Special Events”. Si celebra la vita e a Taormina è in cartellone la tappa siciliana il 5 luglio al teatro antico. Prevendita dei biglietti disponibile su Ticketone.

Si legge nella nota stampa: “Anche questa data registra il tutto esaurito. Il tema scelto per la tappa siciliana è “Il sacro”, che verrà introdotto dal teologo e filosofo Vito Mancuso, pensatore tra i più influenti del panorama italiano ed europeo, noto per la sua riflessione sull’etica, la spiritualità laica e il dialogo tra fede e ragione. Durante la serata, Allevi porterà in scena il suo pianoforte e, per la prima volta, il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, composto durante la degenza ospedaliera. Un’opera concepita tra il dolore e la speranza, dove la parola “Mieloma” diventa suono, seguendo un metodo matematico caro a Bach. Dentro quelle note, che esplorano abissi interiori e squarci di luce, c’è tutto: la fragilità, la bellezza, il coraggio, la nostalgia”.

E proprio “Nostalgia”, adagio cantabile per violoncello e orchestra d’archi, è il titolo del primo estratto dal Concerto MM22 che uscirà il 2 giugno su tutte le piattaforme e store digitali, in contemporanea con la prima esecuzione mondiale, che si terrà insieme all’Orchestra giapponese Kizuna Chamber Orchestra, durante il concerto ad Osaka Expo in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana (link download: https://bit.ly/4j9xojk). È la prima volta che un brano di musica classica viene lanciato come singolo.

“Quella di Nostalgia è una musica struggente, che scuote nel profondo, un invito a fermarsi e ad ascoltare la propria anima, per ritrovare quella felicità interiore che è stata nascosta dalle difficoltà della vita”, afferma Giovanni Allevi.

Il brano sarà eseguito durante i quattro concerti. E ogni serata sarà arricchita da un tema universale e dalla presenza di un ospite d’eccezione, creando un dialogo tra suono e pensiero, tra emozione e riflessione. A Roma, il 20 giugno alle Terme di Caracalla, il tema era “Eresia”, e sul palco con Allevi è salito lo storico Alessandro Barbero, uno dei più autorevoli e amati storici italiani, capace di rendere la Storia viva, provocatoria e umana.

A Taormina, il 5 luglio al Teatro Antico, si parlerà appunto di “Sacro”, con il teologo e filosofo Vito Mancuso, voce critica e libera del pensiero religioso contemporaneo, autore di saggi che interrogano la spiritualità con profondità e coraggio.

A Venezia, l’8 luglio al Gran Teatro La Fenice, il tema sarà “La Follia”, introdotto dal filosofo Luciano Floridi, tra i massimi esperti mondiali di etica digitale e intelligenza artificiale, che da anni lavora sul rapporto tra uomo e tecnologia.

Infine, a Firenze, il 19 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, la parola chiave sarà “Bellezza”, con ospite Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale, pioniera nel campo delle missioni spaziali e modello ispiratore per intere generazioni di giovani donne nella scienza.

“Allevi non è solo un musicista: è compositore, pianista, filosofo, scrittore. È un autore capace di parlare alle nuove generazioni, abbattendo i muri tra classica e contemporanea. La sua carriera, tra palchi internazionali e premi prestigiosi, tra libri best-seller e battaglie personali, è oggi un manifesto per molti giovani, e non solo”, evidenzia il suo staff.

Le date di “Musica dall’Anima” sono: