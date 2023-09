Giovanni Ficarra vince l'argento ai Giochi del Mediterraneo - Tempostretto

In condizioni estreme e con le gare cancellate dopo i quarti di finale l'alfiere della Peloro sale sul podio nel singolo di beach sprint

HERAKLION – Il risultato finale vede Giovanni Ficarra ancora tra i migliori interpreti del beach sprint nel panorama internazionale, ma la gara in Grecia è stata interrotta dopo i quarti di finali per le estreme condizioni meteo che non hanno permesso di disputare semifinali e finali.

I Giochi del Mediterraneo in spiaggia sono iniziati l’8 settembre a Heraklion, capitale dell’isola di Creta, e si concluderanno il 16 settembre. Tra le tante discipline in programma che hanno a che fare con la spiaggia anche il beach sprint dove il neo campione italiano nel singolo senior Giovanni Ficarra, del Peloro Rowing Club era impegnato.

Gara sospesa e medaglie assegnate con i crono

Un epilogo diverso rispetto al solito, visto che dopo il turno eliminatorio ci sarebbero dovute essere le sfide singole dai quarti di finale fino all’atto decisivo che assegnava l’oro, ma al termine dei quarti di finale, con condizioni meteo che non miglioravano, si è deciso di cancellare le gare. Da regolamento invece che guardare la singola sfida si andava a consultare i tempi dell’ultima prova disputata, in questo caso i quarti di finale.

Gli atleti lo hanno saputo diverso tempo dopo il termine dei quarti, un tempo necessario agli organizzatori a valutare le condizioni meteo per capire se riprendere o meno la gara. Alla fine però cancellate semifinali e finali. Medaglie dunque assegnate in base ai tempi dei quattro che avevano vinto il proprio quarto di finale: oro allo spagnolo Salas Cordoba che aveva battuto l’algerino Boudina in 3’07”, argento a Giovanni Ficarra che in seguito aveva superato il greco Minadakis in 3’22” e bronzo al francese Noirot in 3’29”.

La gara di Giovanni Ficarra

Ficarra come detto ha disputato la sua gara di quarti di finale contro il greco Minadakis battendolo nettamente ma trovando grandi difficoltà nella fasi di partenza e arrivo con le onde alte che nel primo frangente gli hanno impedito subito di prendere il largo e nella fase di arrivo un’onda lo ha ribaltato già dall’imbarcazione e così l’azzurro ha dovuto anticipare la parte di corsa finale perdendo secondi preziosi per vincere a piedi la forza dell’acqua.