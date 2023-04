Giro Ciclistico: sabato e domenica il villaggio hospitality a piazza Italia. La mappa del giro - Tempostretto

Aree dedicate allo sport, musica, esibizioni e promozione dei prodotti identitari del territorio reggino. Domenica la premiazione sul Lungomare Falcomatà

Reggio Calabria – Tutto pronto in piazza Italia per l’apertura del mini villaggio hospitality del Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Da domani, sabato 15 aprile, la piazza principale della città, al centro dei palazzi istituzionali, si animerà con stand di promozione territoriale, attività sportive e dibattiti.

Bellezze territoriali in vetrina

“Un modo – spiegano il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace ed il Delegato allo sport, Giovanni Latella – per condividere con la comunità questo straordinario evento che sta portando i riflettori del circuito sportivo nazionale sul nostro territorio e che da qui in avanti, negli anni a seguire, vogliamo cresca sempre di più. Fin dall’inizio abbiamo voluto legare gli aspetti squisitamente sportivi alla promozione del nostro territorio. Ed in questo senso, le attività previste nel villaggio hospitality, faranno un po’ da vetrina delle nostre bellezze territoriali e offriranno anche l’occasione ai tanti appassionati di ciclismo, di incontrare direttamente i loro beniamini”.

Villaggio ed eventi

A partire dalle ore 10 di sabato partiranno i talk di promozione e le relative degustazioni dei prodotti identitari del territorio, dal bergamotto di Reggio Calabria ai vitigni reggini. Il villaggio prevede l’allestimento di un’area salotto per interviste e dirette televisive, le postazioni fisse di Croce Rossa e Adspem, un’area degustazioni, un’area sportiva con competizioni ed esibizioni di minibasket, spinning, ginnastica, danza, un’area rolling bike, attiva per tutta la giornata, un’area espositiva con il raduno di moto e auto d’epoca, una gimkana ciclistica per bambini e poi un palco per le presentazioni ed uno spazio dedicato alla musica, che andrà avanti per tutta la giornata e nella serata di sabato. All’interno di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, saranno invece allestiti gli spazi dedicati agli addetti ai lavori, con le aree tecniche riservate alle squadre e la sala stampa.



Presentazione del team di atleti

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 17, l’evento clou con la presentazione dei team e degli atleti più rappresentativi che parteciperanno al Giro ciclistico. Il programma, con gli allestimenti previsti, si replica poi nella giornata di domenica, con talk, degustazioni ed esibizioni sportive, fino alla chiusura, prevista appunto domenica all’Arena dello Stretto, sul Lungomare Italo Falcomatà, intorno alle ore 16, subito dopo il taglio del traguardo della gara.