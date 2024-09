Giro podistico delle Eolie, Guidetti e Bonassi trionfano nella 22ª edizione

Termina l'edizione 2024 della manifestazione sportiva organizzata dalla Polisportiva Europa

Il modenese Mattia Guidetti (Corradini Rubiera) e la bresciana Cristiana Bonassi (Arieni Team) hanno vinto il “22° Giro Podistico delle Isole Eolie”, manifestazione ben organizzata dalla Polisportiva Europa con il supporto dei “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon ed il patrocinio dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo. Nell’ultima tappa, svoltasi a Salina, il circuito di 6.5 km “Lingua-Santa Marina-Lingua” ha visto trionfare gli indiscussi protagonisti di questa edizione. Per Guidetti, che ha dovuto tenere a bada il mai domo Fabio Rea (Lazio Atletica Leggera), si tratta del secondo brindisi consecutivo alle Eolie, mentre la lombarda ha conquistato per la terza volta il titolo di campionessa del “Giro”.

“Siamo felicissimi di questo successo – hanno dichiarato all’unisono Guidetti e Bonassi durante la premiazione – È sempre bello tornare su queste strade e correre immersi in paesaggi meravigliosi. Peccato per le avverse condizioni meteo, che non hanno permesso di trasferirci a Stromboli, ma le emozioni non sono mancate in un clima familiare”.

La cronaca dell’ultima tappa

Passando alla gara di chiusura, Guidetti ha completato per primo l’ondulato percorso in 22’04”, precedendo di 18” il solito Rea. Terzo Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), papà di Mattia, e quarto Luca Mastromarino dell’Atletica Pavese. A seguire: Valerio Facciolo (Euroatletica 2002), Paolo Pelagrilli (Gs Filippide) e, sempre tra gli uomini, Salvatore Ceraolo (Amatori Sant’Agata Anspi), Omar Menolascina (Fidippide Messina) e Paolo Mazzoleni del Cus Bergamo.

Settima, e migliore le donne, Bonassi, che ha impiegato 26’03” per tagliare solitaria il traguardo, davanti a: Mariagrazia Roberti (Atletica Gavardo ’90), Elena Polacchi (Liger Team), Elena Breusa (Gs Pomaretto), Anna Saottini (Arieni Team), Maria Elisabetta Lana (Atletica Cafasse), Nadia Turotti (Rebo Gussago), Rosangela Gregis (Cus Bergamo) e Francesca Colafati (Fidippide Messina) e Anita Tron dell’Atletica Valpellice.

Articoli correlati