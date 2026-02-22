 Giro podistico delle Eolie, l'isola di Panarea è la novità dell'edizione 2026

Giro podistico delle Eolie, l'isola di Panarea è la novità dell'edizione 2026

Simone Milioti

Giro podistico delle Eolie, l’isola di Panarea è la novità dell’edizione 2026

Tag:

domenica 22 Febbraio 2026 - 10:30

La 24ª edizione in programma dal 30 agosto al 5 settembre, i partecipanti correranno sulle isole di Vulcano, Lipari, Salina, Stromboli e Panarea

Panarea sarà la quinta perla del “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie”, che si svolgerà dal 30 agosto al 5 settembre 2026. La tradizionale manifestazione di corsa su strada della FIDAL, organizzata dalla Polisportiva Europa in collaborazione con i “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto, presenta subito una grande novità.

I partecipanti della 24^ edizione correranno, quindi, anche nella più piccola isola dell’arcipelago, così come a Vulcano, confermata sede operativa dell’evento sportivo, Lipari, Stromboli e Salina. L’affascinante Panarea è nota per la sua vivacità (ospita abitualmente numerosi vip italiani e stranieri), ma, oltre alla movida, rappresenta un vero e proprio gioiello naturale, nel quale storia, arte, cultura e prelibatezze culinarie si combinano perfettamente con incantevoli spiagge e mare cristallino. Come avviene puntualmente ogni dodici mesi, a partire dal lontano 2001, runners e camminatori vivranno indimenticabili emozioni e, tagliato il traguardo, potranno dedicare il proprio tempo libero, assieme agli accompagnatori, all’aspetto prettamente vacanziero della settimana siciliana.

Il programma del Giro 2026 prevede domenica 30 agosto la rituale consegna dei pacchi-gara e la riunione tecnica, poi lunedì 31 l’atteso via agonistico con cinque tappe in sei giorni. L’anno scorso si imposero emiliano Mattia Guidetti, alla terza vittoria consecutiva, e la piemontese Luisanna Marrazzo. Prossimamente, si alzerà, infine, il sipario virtuale sul nuovo sito on-line, che presenta una modernissima ed accattivante veste grafica e tante innovazioni, che ne renderanno la visione ancora più piacevole ed utile.

