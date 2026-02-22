Top Spin Messina, vittoria in rimonta contro Servigliano

La prima delle due partite in casa si risolve con una vittoria per 3 a 2, domenica pomeriggio il secondo impegno contro la capolista Bagnolese

Vittoria all’ultimo respiro della Top Spin Messina WatchesTogether dopo circa quattro ore di battaglia. Nel recupero della seconda giornata di ritorno di Serie A1, a Villa Dante, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio e del coach Marco Faso ha battuto in rimonta la Virtus Servigliano per 3-2, grazie alla doppietta di Danilo Faso e al sigillo decisivo di Humberto Manhani Jr., conquistando due punti fondamentali per la classifica.

Per la Top Spin Messina WatchesTogether due punti pesantissimi utili a rafforzare il quarto posto in classifica, a quota 17, in chiave playoff. Nemmeno il tempo di festeggiare che domani (domenica 22 febbraio, ndr) si tornerà già in campo per l’impegno contro la quotata Alfa Food Bagnolese, in programma alle ore 17 nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), con arbitraggio di Massimo Napoli di Catania.

Top Spin Messina – Servigliano 3-2

Nel singolare d’apertura, sotto la direzione di gara affidata a Raffaele D’Ambrogio di Messina, Frane Tomislav Kojić è stato superato alla “bella” da Mathieu De Saintilan al termine di un match tiratissimo. Dopo il 3-0 di partenza in favore del difensore francese, il croato ha agguantato la parità sul 6-6, da lì in avanti De Saintilan non ha più sbagliato nulla, incamerando il set. Nel secondo parziale, da 7-5 a 7-10, il padrone di casa ha dovuto disinnescare tre set-point, prevalendo per 12-10 con cinque punti consecutivi messi a segno. Al terzo De Saintilan ha preso margine (8-3) e, nonostante la reazione (9-6) di Kojić è volato sul 10-6, imponendosi alla terza opportunità. Nella quarta frazione avvio deciso (5-1) del croato che è scappato via (10-5), centrando il traguardo al terzo set-point per 11-7. Epilogo rocambolesco al quinto. Al comando sin dall’inizio (4-0), con la sfida che pareva saldamente in mano (8-4), Kojić ha esaurito le energie, subendo il ritorno di De Saintilan, autore di sette punti di fila per il sorriso dei marchigiani.

La netta affermazione di Danilo Faso contro Daniele Pinto ha dato nuova linfa alla Top Spin. Il palermitano ha cominciato forte (5-2) e si è portato quindi sul 10-6: missione compiuta, all’ultimo tentativo, per 11-9. Faso ha dilagato anche nel secondo (9-3), Pinto si è rifatto sotto (9-7), senza però riuscire a frenare del tutto lo scatenato quindicenne, vittorioso nuovamente per 11-9. Equilibrio costante nel terzo, con Faso che si è staccato da 5-5 a 8-5, venendo raggiunto (8-8) dall’avversario. Sprint del beniamino del pubblico fino al 10-8 sfruttando il servizio e al secondo match-point ha trionfato sempre per 11-9.

A seguire, Antonino Amato ha ceduto a Giacomo Izzo al quinto set. Il padrone di casa si è aggiudicato il primo parziale, conducendo sin dalle prime battute (4-2) e scattando da 8-7 a 11-7. Izzo ha replicato nel secondo, portandosi da 7-7 a 11-7. Nel terzo Amato ha messo la freccia risalendo da 1-4 a 4-4, poi l’allungo decisivo piazzato da 8-8 a 11-8. Izzo è riuscito a rimettere la situazione in parità grazie all’11-6 del quarto, rinviando il verdetto alla “bella”, dove da 4-4 il giocatore ospite ha accelerato (7-4), potendo esultare per l’11-8, valso il 3-2.

Strada diventata terribilmente in salita per la Top Spin, sotto per 1-2 a livello complessivo. La strepitosa impresa di Danilo Faso contro Mathieu De Saintilan ha tenuto a galla la squadra. Il transalpino è volato sul 6-0, Faso ha accorciato le distanze, dovendo però rimediare a quattro set-point per il rivale. Pareggiati i conti (10-10) e sventato anche il successivo pericolo (10-11), Faso non ha potuto nullo sul sesto in totale per De Saintilan (13-11). Il francese si è imposto anche nel secondo per 11-8. Sul 9-6 per l’atleta in forza ai marchigiani, al terzo set, la gara sembrava ormai volgere al termine, ma un incredibile Faso ha recuperato lo svantaggio (9-9) e sul 9-10 per De Saintilan ha cancellato il match-point, passando, sulle ali dell’entusiasmo, per 12-10. Prolungato l’incontro, il talento quindicenne ha dominato 11-6 nel quarto, capitalizzando la seconda occasione utile. Altalena di emozioni alla “bella”. Faso si è staccato da 4-4 a 7-4, De Saintilan lo ha agganciato sul 9-9. Sul 10-9 il palermitano ha spedito a rete il primo set-point, ma al secondo ha potuto liberare l’urlo di gioia (12-10), applaudito dal pubblico per la straordinaria doppietta.

Nel singolare di chiusura Humberto Manhani Jr. è subentrato a Frane Tomislav Kojić per sfidare Daniele Pinto. L’italo-brasiliano ha fatto valere i suoi colpi in avvio, accelerando da 4-4 a 9-4. Sul 10-5, al secondo tentativo, ha spento ogni discorso. Pinto ha risposto firmando l’11-8 al secondo parziale, bravo a chiudere dopo essere approdato al 10-7. Splendida, tuttavia, la reazione prodotta da Manhani Jr. nel terzo: situazione completamente capovolta da 6-9 a 11-9 e sigillo del 2-1. Al quarto, viceversa, il padrone di casa è stato ribaltato da 7-4 a 7-10, con Pinto vittorioso per 11-8. Alla “bella”, da 4-1 per Manhani Jr. a 4-4, si è andati punto a punto, colpo dopo colpo, per un finale thrilling. Sul 10-9 Pinto ha fallito il match-point, mentre Manhani Jr. ha sprecato due chances sull’11-10 e 12-11, trovando l’opposizione di Pinto. Al terzo match-point, siglando il 14-12, l’italo-brasiliano ha completato l’opera per l’esultanza collettiva.

Tabellino, risultati e classifica

Frane Tomislav Kojić-Mathieu De Saintilan 2-3 (6-11, 12-10, 8-11, 11-7, 8-11)

Danilo Faso-Daniele Pinto 3-0 (11-9, 11-9, 11-9)

Antonino Amato-Giacomo Izzo 2-3 (11-7, 7-11, 11-8, 6-11, 8-11)

Danilo Faso-Mathieu De Saintilan 3-2 (11-13, 8-11, 12-10, 11-6, 12-10)

Humberto Manhani Jr.-Daniele Pinto 3-2 (11-6, 8-11, 11-9, 8-11, 14-12)

Il recupero della 2^ giornata di ritorno di Serie A1:

Top Spin Messina WatchesTogether-Virtus Servigliano 3-2

I risultati della 4^ giornata di ritorno di Serie A1:

Marcozzi-Virtus Servigliano 3-1

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Santa Tecla Nulvi 3-1

Apuania Carrara-Tennistavolo Sassari 1-3

Top Spin Messina WatchesTogether-Alfa Food Bagnolese 22/2 ore 17

Classifica: Tennistavolo Sassari 28 punti; Alfa Food Bagnolese 25; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 20; Top Spin Messina WatchesTogether 17; Marcozzi 14; Apuania Carrara, Virtus Servigliano 10; Santa Tecla Nulvi 5.