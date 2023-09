Giro Podistico Eolie. Crisafulli: "Chi viene ama correre e le nostre isole" VIDEO - Tempostretto

Il presidente della Polisportiva Europa, che organizza il Giro podistico a tappe delle Isole Eolie, ha presentato la 21ª edizione al via da lunedì

MESSINA – La manifestazione nazionale Fidal “Bronze”, organizzata e promossa dalla Polisportiva Europa del presidente Costantino Crisafulli, proporrà nella 21ª edizione dal 3 al 9 settembre cinque gare in incantevoli scenari naturali di Vulcano, Lipari Salina e Stromboli. I partecipanti al Giro Podistico a tappe delle Isole Eolie, runners o camminatori, potranno vivere intense emozioni sportive per poi godersi totalmente, assieme agli accompagnatori, l’aspetto vacanziero della settimana, tra le peculiarità storico-artistiche dei luoghi e le prelibatezze culinarie.

“I percorsi saranno uguali a quelli dello scorso anno – spiega il presidente Costantino Crisafulli della Polisportiva Europa – la novità della scorsa edizione e mantenuta è Stromboli e un nuovo percorso a Salina. Per la prima volta abbiamo un bel gruppetto di siciliani e sono ancor più contento che molti di questi sono messinesi. Vengono le persone a cui piace correre e a cui piacciono le nostre isole, un gruppo di Modena viene da 20 anni. Gli atleti che terminano la manifestazione si salutano come se fossero amici da tanto tempo e questo ci gratifica”.

Le iscrizioni per la gara podistica a tappe

I 70 iscritti provengono da diverse regioni italiane con un nutrito gruppetto di siciliani, composto da 19 atleti, che difenderanno i colori di: Podistica Messina, Torre Bianca, Fidippide, Meeting Sporting Club Runner, Podistica Pattese, Trinacria Palermo, Libertas Militello, Marathon Club Messina e Atletica Misterbianco. Due i vincitori di passate edizioni: si tratta dell’emiliano Luigi Guidetti, dominatore dal 2005 al 2010, e della peloritana Francesca Colafati, in forza alla Fidippide, che si impose nel 2015. Valerie Woodland della Podistica Messina ha esultato nell’ultima tappa del 2022 e può puntare ad occupare una posizione di vertice come la compagna di squadra Teresa Latella, mentre, tra gli uomini, il giovane Mattia Guidetti (“figlio d’arte”) ha le carte in regola per migliorare la piazza d’onore conquistata dodici mesi fa.

Il programma del giro delle Isole Eolie

Il “Giro” inizierà ufficialmente domenica pomeriggio con il ritiro di pacchi-gara e pettorali, che precederà la riunione tecnica. La competizione scatterà lunedì a Vulcano, poi Lipari (martedì 5), Stromboli (mercoledì 6), il giorno di riposo, la tappa più lunga a Salina (8,2 km) di venerdì 8 e la “passerella”, sempre a Vulcano, di sabato 9. In una delle serate di intrattenimento, verrà presentato dall’autore Giancarlo Cicchetti il libro “L’Albero Custode”, che sottolinea, in forma di fiaba, l’importanza dell’inclusione lavorativa dei soggetti con svantaggio come strumento di empowerment sociale. Protagonisti della storia persone con disabilità autistica, presentate come modelli da emulare.

