Scontro istituzionale al capolinea: De Luca toglie la Municipale a Ferlisi

Gli effetti non si sono fatti attendere. Lo scontro istituzionale tra il sindaco Cateno De Luca e il comandante della Polizia Municipale Calogero Ferlisi in neanche dieci giorni è arrivato al capolinea. E si è tradotto in tre decreti sindacali che danno il via ad una mini rotazione tra i dirigenti di Palazzo Zanca siglata oggi dal primo cittadino. Risultato? Calogero Ferlisi non è più a capo della Polizia Municipale.

Come si legge nei decreti, la scelta è stata dettata dalla volontà di accogliere la richiesta di Ferlisi di essere trasferito al Dipartimento Avvocatura Comunale dello scorso 20 agosto.

All’indomani del blitz a Torre Faro contro gli ambulanti abusivi che ha causato una forte rottura tra il primo cittadino e il comandante della Municipale ( VEDI QUI ), Ferlisi aveva inoltrato istanza di trasferimento per motivi personali. Il comandante si era sentito spodestato del suo ruolo dal sindaco che si era messo a capo dell’unità interforze, ne era scaturito uno scontro, da qui l’immediata richiesta di essere spostato a dirigere un altro dipartimento, poi oggi la decisione di De Luca: accogliere la richiesta e chiudere con una firma la querelle. Senza più margini di dialogo.

Per Ferlisi però non ci sarà un ritorno all’Avvocatura. La sua richiesta è stata accolta solo in parte: l’ormai ex comandante della Municipale andrà a dirigere il Dipartimento Demanio e Patrimonio che in questo momento era nelle mani di Antonino Cama, già dirigente ai Tributi.

Chi sarà quindi il nuovo comandante? E’ Salvatore De Francesco, che oltre al dipartimento Pubblica Istruzione prende ad interim le redini della Municipale.

In questo girotondo di dirigenti all’Avvocatura, meta ambita da Ferlisi, va ad interim fino al 31 dicembre Carmelo Giardina che manterrà anche il dipartimento Servizi alle Imprese. Dipartimento che fino ad ora era stato diretto da Giovanni Bruno a cui resta la Vice Segreteria generale.

Francesca Stornante