“Giù le mani dallo Stretto”, canzone e video no ponte

Redazione

Tag:

martedì 25 Novembre 2025 - 14:43

Il collettivo Strong Words ha lanciato il pezzo su YouTube a sostegno del corteo del 29 novembre. "Un bambino, un pescespada e una missione: difendere la bellezza"

MESSINA – Il no al ponte sullo Stretto in una canzone e in un video animato, come sostegno al corteo del 29 novembre. “Siamo Strong Words, un collettivo musicale anonimo per la pace e l’ecologia. Non ci interessano i volti, ci interessa il messaggio: la terra ci parla e noi siamo i suoi custodi”. Così si presenta il gruppo.

“Un bambino, un pescespada e una missione: difendere la bellezza. In un mondo assuefatto alle notizie tragiche, crediamo che una canzone possa ancora fare la differenza. Questo brano nasce da un’urgenza etica e artistica: dire “Giù le mani dallo Stretto” quando le semplici parole non bastano più. Il 29 novembre scendiamo in piazza. Questa canzone è il nostro contributo alla grande mobilitazione per difendere lo Stretto di Messina. Contro la speculazione, contro un’opera inutile e dannosa, e per la tutela dell’articolo 9 della Costituzione”, spiega il collettivo Strong Words su YouTube.

