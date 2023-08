Gli 80 anni dello sbarco alleato in Sicilia, a Furci Siculo un evento in piazza - Tempostretto

Mercoledì 2 agosto, il Comune e il regista Fabrizio Sergi dedicheranno una serata alla ricorrenza

FURCI SICULO – Sono trascorsi 80 anni dalla data del 10 luglio 1943, quando l’esercito Alleato fece scattare l’operazione «Husky» che si concluse dopo 38 giorni di aspri combattimenti sul territorio siciliano. Per l’occasione, quest’anno, in numerose città siciliane la sinergia tra associazioni culturali e amministrazioni comunali sta dando vita a svariati appuntamenti per commemorare lo storico evento affinché la memoria di un passato recente possa divenire ulteriore volano per il mantenimento della pace in futuro.

Il prossimo 2 agosto, anche il Comune di Furci Siculo, in collaborazione con il regista e docente di storia Fabrizio Sergi, dedicherà una serata a tal proposito. Nella centrale piazza Sacro Cuore si terrà una solenne cerimonia alla quale presenzieranno il sindaco Matteo Francilia, l’assessore alla Cultura Rosanna Garufi e numerose autorità civili e militari tra le quali una rappresentanza dell’esercito italiano del 24° Reggimento Artiglieria Terrestre “Peloritani” e una delegazione dell’ospedale militare americano di Sigonella in ricordo dei caduti di tutte le guerre al di là di ogni bandiera, schieramento e Paese di origine.

A seguire una sequenza di interventi mirati, proiezioni di video d’epoca e testimoni oculari faranno luce sugli avvenimenti storici avvenuti lungo la riviera ionica messinese nell’estate del 1943 fino al successivo imbarco delle truppe alleate alla volta della Calabria. Saranno inoltre allestite due mostre: una di cimeli della seconda guerra mondiale a cura di Giuseppe Chirico e l’altra fotografica denominata “Gli ultimi giorni in Sicilia” curata da Salvatore Coglitore, il quale ricorderà anche la figura dell’eroe furcese Cap. Giuseppe Caminiti. Gli intermezzi musicali saranno curati dal cantastorie Carlo Barbera.

“Un evento itinerante che si rinnova a distanza di dieci anni – spiega Fabrizio Sergi – che riproporremo in altri Comuni della riviera per far conoscere una storia che ci appartiene”. L’iniziativa che vede anche la collaborazione della Protezione Civile di Furci Siculo, è già stata organizzata nel 2013 a Santa Teresa di Riva con grande partecipazione di pubblico. Si concluderà con la proiezione del corto “Jason Brown” ispirato ai fatti dello Sbarco in Sicilia, già in programma al 69° Taormina Film Fest.

Articoli correlati