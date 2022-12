Gli auguri di Natale: tempo di bilanci per la giunta Basile - Tempostretto

Il sindaco e gli assessori hanno salutato e augurato buone feste a giornalisti e consiglieri presenti, ripercorrendo quanto fatto in questi mesi

MESSINA – In un Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca gremito, il sindaco Federico Basile e tutta la sua squadra di assessori hanno voluto salutare la stampa e i presenti per i consueti auguri natalizi. Il primo cittadino ha tracciato anche un bilancio dei primi mesi di attività, ringraziando più volte Cateno De Luca, ex sindaco e attuale deputato regionale, nonché leader di Sicilia Vera e presidente del consiglio comunale di Messina.

Basile traccia un bilancio

Presenti anche la senatrice Dafne Musolino e diversi altri deputati regionali, come Alessandro De Leo, oltre ai presidenti delle società partecipate messinesi, il neo direttore generale Salvo Puccio e la segretaria generale Rossana Carrubba. “L’agenzia di coesione ci ha premiato con altri 220 milioni di euro su fondi Pon Plus che dovremo programmare per le infrastrutture – ha dichiarato Basile, tracciando un bilancio -. L’agenzia di coesione ci ha premiato con altri 220 milioni di euro su fondi Pon Plus che dovremo programmare per le infrastrutture”.

Basile: “Presenzialismo? Felice di averlo fatto”

Basile si è tolto anche un sassolino dalla scarpa: “Qualcuno poi mi ha accusato di fare stupido presenzialismo: sono felice di averlo fatto, perché ho conosciuto realtà cittadine che non tutti i sindaci hanno conosciuto e per questo devo ringraziare Cateno De Luca”. Poi ha parlato del tema del momento, la pedonalizzazione: “Non è un vezzo personale. Tutte le rivoluzioni hanno bisogno di tempo. La gestione del traffico è molto complessa. Ci saranno 15 nuovi parcheggi e bel 2023 altri ancora. Il presupposto è che serve impegno da parte di tutti. Le cose devono essere recepite e assorbite col tempo. Sono piccole rivoluzioni accompagnate da tanti atti amministrativi”.

Mondello: “Pgtu grazie al consiglio comunale”

La parola agli assessori. Il primo a parlare è stato il vicesindaco, che è tornato sul problema traffico. Salvatore Mondello spiega che la pedonalizzazione sta avendo “qualche difficoltà, ma è un problema culturale. Il Pgtu credo sia quanto di meglio si sia potuto fare a livello di programmazione e per questo ringrazio il consiglio comunale. Risultato straordinario, che ci permette di pensare un sistema di mobilità diverso. 15 cantieri dei parcheggi di interscambio sono stati avviati, a lavori completati avremo un risultato importante. Ma durante questi mesi abbiamo avviato anche la stagione della riqualificazione, strade e scuole”.

Gli assessori

A parlare, brevemente, anche tutti gli altri assessori. Alessandra Calafiore ha dichiarato che per il suo assessorato sono stati stanziati “oltre 6 milioni di euro di cui quasi 1 e mezzo per la disabilità. Ci permetteranno di rispondere a tante tematiche, che non riguardano solo l’autismo ma ogni ambito”. E ancora Caminiti, che ha parlato di territorio e dissesto idrogeologico, Cicala, che ha dato qualche accenno sulla digitalizzazione della macchina amministrativa, Previti, che è tornata sui 222 milioni di cui è stato dato l’annuncio oggi, Finocchiaro sui grandi eventi, Cannata sulle politiche che vedono e vedranno i giovani “protagonisti” e Minutoli sulla messa in sicurezza del territorio, un lavoro attento e costante.

L’inceneritore di Pace: 9 milioni dal Pnrr

Infine l’annuncio di Basile, che ha dichiarato di come sia stata resa resa nota la graduatoria definitiva di una linea dei finanziamenti del PNRR. E il progetto di Messina per la ristrutturazione e la bonifica dell’ex inceneritore di Pace sarebbe al secondo posto: il finanziamento sarà di 9 milioni di euro.

