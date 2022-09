Gli ex alunni del liceo Classico di S. Teresa ancora insieme a 57 anni dal diploma - Tempostretto

Si sono dati appuntamento al Giardino di Redenzione di Antillo, dove Padre Mastroeni, loro compagno di classe, ha celebrato una Santa Messa

ANTILLO – Come ogni anno, gli ex alunni della III A e B del Liceo Classico di S. Teresa si sono riuniti ad Antillo per festeggiare il 57° anno dal conseguimento della maturità. Domenica scorsa si sono dati appuntamento al Giardino di Redenzione, dove Padre Egidio Mastroeni, loro compagno di scuola, ha celebrato la Santa Messa e poi hanno festeggiato in un noto ristorante.

Hanno partecipato alla rimpatriata tra ex compagni di classe: Alfredo D’Agostino, Cesare Pavone, Franco Camardi, Mimmo Intersimone, Santino Cacciola, Riccardo D’Agostino,Natalino Lettina, Liborio Ruggeri, Orazio Faramo, Pippo Pagano, Padre Egidio Mastroeni, Giovanni Maccarrone, Giovanni Starrantino e Franco Saglimbeni.