Gli ex Messina che hanno fatto strada nel calcio che conta - Tempostretto

Ogni anno a mercato chiuso, tra i nuovi e giovani arrivati, si cerca di capire chi ha la stoffa per sfondare. Due di loro l'avevano

È successo praticamente ogni anno, ad ogni finestra chiusa di mercato, di fare conti in tasca alla società e valutarne le scelte, provare a dare un giudizio in positivo o in negativo sui giocatori più esperti acquistati, gli over, e al tempo stesso interrogarsi sui più giovani, e spesso fino a quel momento sconosciuti, gli under, decretando poi nel corso della stagione, in base a quanto espresso in campo, se la scelta sia stata azzeccata o meno.

In questo settembre in cui purtroppo per cause che non dipendono dal Messina la formazione di mister Modica ha giocato fin qui una sola partita in trasferta contro l’Audace Cerignola, l’appassionato ha dovuto guardare più lontano del “Franco Scoglio” per gustarsi un po’ di calcio giocato. Così ha ritrovato delle vecchie conoscenze che hanno calcato lo stadio di San Filippo e che hanno avuto indubbiamente successo dopo aver lasciato lo Stretto.

Michele Avella firma col Frosinone in Serie A

Il primo e più recente, proprio ieri mercoledì 13 settembre ha firmato il nuovo contratto, è Michele Avella, portiere dell’Acr Messina nella stagione 2019/2020 nato a Napoli nel 2000, e quindi ai tempi under, che ha raggiunto la Serie A e vestirà la maglia del Frosinone.

In quella Serie D 2019/2020 giocata col Messina nel girone I di Serie D Avella collezionò 25 presenze e in nove di queste partite restò imbattuto, uno dei portieri più forti passati a Messina per molti addetti ai lavori.

Nella stagione successiva il passaggio tra i professionisti alla Casertana nel girone C di Lega Pro, poi l’esperienza ad Ancona sempre in Serie C ma nel girone B, e in ultimo lo scorso anno il ritorno nel girone C, da avversario del Messina anche, con la Virtus Francavilla. Dopo essere rimasto svincolato il salto dalla C alla Serie A con il Frosinone appunto che scommette sull’estremo difensore 23enne.

Alessandro Arena esordio con gol a Pisa in Serie B

Altro giocatore ex della città di Messina, ma sponda Football Club, che recentemente ha fatto parlare di sé è Alessandro Arena. Anche lui classe 2000 di Marina di Ragusa, però ala destra che per un’intera stagione ha regalato al pubblico dribbling e grandi giocate al “Franco Scoglio” nella stagione 2021/2022 in 22 presenze ha messo a segno 5 reti fornendo ai compagni 7 assist.

Dopo il Football Club Messina, progetto sprofondato malamente, arriva la prima stagione da protagonista tra i professionisti con il Gubbio nel girone B, due anni in cui come al solto dispensa gol e assist ai compagni in egual misura. Un giocatore prezioso che all’inizio di questa stagione firma con il Pisa.

Nella seconda giornata di campionato fa il suo esordio in cadetteria a Genova contro la Sampdoria e si presenta subito bene. Siamo intorno all’ora di gioco quando si ritrova un pallone tra i piedi al limite dell’area avversaria e non ci pensa un secondo di più a saltare l’uomo e concludere col suo mancino in porta. Prima rete per lui in Serie B, che si commuove, ed è subito un gran gol.

Marginean di proprietà del Sassuolo in Serie A

Altro giocatore che ha impressionato a Messina, dimostrando di essere davvero molto forte, è il romeno Andrei Marginean classe 2001 che giocò per l’Acr nel 2021/2022, la prima stagione della presidenza Sciotto tra i professionisti. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, e in quell’anno convocato spesso nell’under della Romania, mister Capuano non lo comprese appieno per così dire.

Solo con Raciti a guidare la squadra potemmo apprezzarne le qualità: un centrocampista completo dotato di una buona struttura fisica e anche di ottima visione di gioco, capace di segnare o far segnare i compagni con elegenza. Alla fine del prestito il ritorno a Sassuolo e l’esperienza prima col Novara nel girone A di Serie C e quest’anno in Serie B con la Ternana. Non è ancora arrivato ad esordire con la prima squadra del Sassuolo in Serie A, ma non ci sono dubbi che prima o poi lo farà.

Credit foto Avella: Emanuele Villari,

credit foto Arena: Marco Familiari