Gli indispensabili in un ufficio: la lista completa

Quando un ufficio sta per avviare la sua attività, occorre controllare che ci sia tutto il necessario per partire con il piede giusto. Abbiamo quindi pensato di preparare una lista completa, ma completa per davvero, di tutti i must have che non possono mancare.

Le tecnologie più moderne

In un ufficio o in un’azienda al giorno d’oggi la maggior parte del lavoro si svolge al computer. Ogni postazione deve essere quindi dotata delle tecnologie più moderne cioè computer, laptop, schermi. Altre periferiche possono dipendere dal tipo di attività svolta perciò occorre valutare l’acquisto di webcam, lettori di barcode, penne touch, cuffie auricolari e via dicendo.

Durante l’installazione, ci si ritrova irrimediabilmente sommersi in un groviglio di cavi che vanno organizzati con passacavi. Altri articoli utili per l’ufficio sono le multiprese, le prolunghe, gli adattatori, gli alimentatori.

Il necessario per stampare e fotocopiare

Tra i macchinari per un ufficio ben organizzato, non ci si può dimenticare della stampante che dovrebbe avere anche funzioni di fotocopiatrice e scanner per esser davvero valida e prestante.

Inoltre, quando si parla di stampante, è bene ricordare che sarebbe bene avere un paio di toner o cartucce di scorta da poter sostituire immediatamente nel momento in cui sul più bello, la stampante dovesse inviare l’avviso del toner in esaurimento. Va scelto originale o compatibile in base al tipo di stampante, cioè laser o inkjet.

La scrittura non è andata in pensione

Nonostante l’avvento delle nuove tecnologie e il loro rapido avanzamento, la scrittura non è andata in pensione. Una gran quantità di documenti è ancora cartacea e va corretta, evidenziata, firmata. In un ufficio che possa definirsi tale, servono tutti gli strumenti per la scrittura a partire dalle penne. La scelta di cancellini, evidenziatori, matite, gomme, protamine etc. Può dipendere dal tipo di attività ma, di solito, fanno parte dello starter pack di ogni ufficio, a prescindere dal settore.

Oltre ad esser indispensabile per le stampe, la risma di carta si usa comunemente in ogni ufficio per tanti scopi diversi perciò conviene acquistarne una bella scorta per usufruire anche di sconti sulla quantità. Altri supporti utili per scrivere sono i post-it di cui ogni impresa ha sempre bisogno. Carta e cartoncini di ogni formato, dal più piccolo al più grande, sono molto usati in alcuni tipi di attività.

Tutto per spedire buste e pacchi

Le buste per le spedizioni sono degli articoli che non possono mancare in un ufficio. A maggior ragione quando in azienda si spediscono anche pacchi e colli, serve avere a portata di mano scatoloni, nastro adesivo, etichette.

Il necessario per archiviare

Tenere in ordine è fondamentale in ogni ufficio che si rispetti altrimenti la confusione genera solo altra confusione, riduce la produttività, distrae e intralcia. Prima di iniziare ogni tipo di attività, è doveroso procurarsi tutto il necessario per archiviare documenti come contratti, progetti, valutazioni, preventivi, listini, fatture, comunicazioni.

Oltre ai raccoglitori ad anelli, faldoni, buste in plastica trasparente, portalistini e classificatori, servono cassettiere, archivi, mobili a giorno etc.