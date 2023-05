Gli influencer invadono il Castello di Milazzo per il “Tour Sicilia Barocco”

Anche Milazzo e, in particolare, comprensorio fortificato del Castello tra i luoghi del “Tour Sicilia Barocco” promosso dalla regione

MILAZZO – Influencer, blogger e colleghi giornalisti del settore food in visita al Castello di Milazzo per scoprire le peculiarità culturali ma soprattutto enogastronomiche del territorio. Un appuntamento che si è svolto nell’ambito del “Tour Sicilia Barocco” organizzato e promosso dall’assessorato regionale al turismo.

Ad accompagnare il gruppo, oltre al sindaco di Milazzo Pippo Midili, il vicepresidente vicario dell’Area metropolitana di Catania Felice Nania. Nel corso della visita è stata approfondita la storia del Castello così come dell’intera città.

La giornata si è conclusa con una degustazione di prodotti del milazzese, delle Eolie e dei Nebbrodi alla presenza di una rappresentanza dei produttori locali, del direttore regionale di Confesercenti Sicilia Michele Sorbera e dell’esperto Saro Gugliotta.

Soddisfatto per la buona riuscita dell’iniziativa, Felice Nania ha commentato: «Ho voluto inserire anche Milazzo in questo tour e alla fine la scelta è stata premiata perché gli ospiti sono rimasti entusiasti delle bellezze della nostra città e dell’offerta enogastronomica. Ringrazio personalmente il sindaco Midili per la disponibilità e il dottor Gugliotta che ha fatto scoprire le particolarità del nostro food e le eccellenze di questo territorio. Momenti di promozione come questi vanno continuamente alimentati».