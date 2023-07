Gli spettacoli astronomici dell'estate 2023, dalla superluna alla pioggia di stelle cadenti - Tempostretto

Tantissimi eventi astronomici caratterizzeranno l'estate del 2023

L’estate è la stagione nella quale molte persone possono finalmente godersi il cielo notturno, grazie alle vacanze estive, alle temperature più gradevoli e al fatto che è più facile trovarsi di notte lontano dalle fonti di inquinamento luminoso.

In queste sere stiamo assistendo allo spettacolo offerto dalla “luna del Cervo”, che appare più grande e luminosa del solito. La luna che stiamo osservando in queste serate estive appare molto più grande del solito non tanto per la maggior vicinanza, ma perché quando il satellite terrestre si trova vicino a punti di riferimento il nostro occhio la percepisce come più grande rispetto a quando si trova in alto nel cielo.

La luna del Cervo, foto di Matteo Arrigo

Le stelle cadenti di luglio

Luglio è anche un mese in cui si possono osservare stelle cadenti. Lo ricordiamo, le stelle cadenti sono in realtà piccoli frammenti di roccia che entrando nella nostra atmosfera, si incendiano, regalandoci questo spettacolo noto a tutti. Questo fenomeno è dovuto al passaggio della Terra dentro degli sciami meteorici, che possono essere dovuti ad esempio al passaggio di una cometa.

A luglio avremo lo sciame meteorico delle Delta Aquaridi del Sud, che inizierà il 12 luglio toccando il picco verso fine mese. Non è uno sciame meteorico particolarmente intenso, il che vuol dire che ci saranno meno stelle cadenti rispetto ad esempio al grande sciame meteorico delle Perseidi, che arriverà ad agosto. Per la grande pioggia di stelle cadenti di San Lorenzo bisognerà attendere il mese di agosto, con un picco atteso giorno 13.

Ad agosto avremo anche un altro fenomeno, poco frequente e curioso. La “doppia” Luna piena. In sostanza, nel mese di agosto, avremo ben due pleniluni, uno il 1 agosto ed un altro il 31 agosto. Il fatto che si verifichino due fasi di Luna piena in uno stesso mese non è un evento frequente, ed accade solo in alcuni anni.