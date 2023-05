Gli studenti del "Da Vinci" conquistano le Olimpiadi della Cultura e del Talento. I nomi - Tempostretto

Un primato assoluto quello del liceo che vince tutto il podio. Gli studenti ricevuti dalle istituzioni cittadine a Palazzo San Giorgio di Reggio

REGGIO CALABRIA – Una vera e propria cerimonia quella che si è svolta questa mattina nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria.

Si è trattato di un omaggio ai vincitori delle Olimpiadi della Cultura e del Talento tenutesi a Tolfa tra il 27 e il 30 aprile. La competizione ha visto coinvolte ben 1082 squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Il podio di un’unica scuola. Prima volta nella storia

Primo, secondo, terzo e sesto posto vanno, dunque, tutti a studenti del Vinci. Un fatto assolutamente eccezionale, per la prima volta nella storia del concorso, il podio viene interamente assegnato ad un’unica scuola, il Vinci appunto, che ottiene anche diversi premi speciali. Un grande orgoglio per l’intera città.

La scuola può fornire strumenti efficaci di crescita

“Siamo emozionati e orgogliosi di aver raggiunto questo risultato e contenti per il coronamento di un percorso – sono le parole di Biagio Consiglio, capitano della squadra prima classificata nazionale – un grazie va alla competenza e l’impegno di nostri insegnanti che sono riusciti a suscitare in noi l’interesse. Noi siamo anche orgogliosi di far parte di questa comunità di cittadini calabresi e speriamo che questo risultato possa sfatare il falso mito sulle scuole del sud, che non sarebbero all’avanguardia e al livello di quelle settentrionali. Spero che il nostro risultato possa essere un modo per riscattare l’immagine della nostra Calabria e dimostrare che la scuola può fornire strumenti efficaci di crescita personale, e collettiva come cittadini di domani”.

Una straordinaria affermazione

“Doveroso accogliere questi ragazzi al palazzo San Giorgio – ha affermato il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti – e complimentarci per il loro eccellente lavoro e per i risultati consegnati alla città di Reggio Calabria. Questa straordinari affermazione di livello nazionale ci rende orgogliosi e li ringraziamo per il magnifico regalo che ci hanno fatto”.

Chi arriva primo arriva per tutti

“Questo è il punto di partenza migliore per fare emergere Reggio e dire che la nostra città produce cultura e talento. Intanto- interviene Irene Calabrò, assessore alla cultura – il riconoscimento personale va ai ragazzi e all’istituto che rappresentano, e poi possiamo affermare che anche Reggio può parlare di cultura e talento. È un momento significativo per i ragazzi, ma anche per tutta la città. ‘Chi arriva primo arriva per tutti’ è il mio motto, soprattutto quando si esce dai nostri confini. Tutti dobbiamo esserne orgogliosi, insegnanti, genitori e cittadini, e dobbiamo fare in modo che questi straordinari ragazzi possano produrre i loro frutti proprio nella loro terra”.





Allievi impegnati nella finale delle Olimpiadi della Cultura e Talento

Tolfa (Roma) 27,28,29 e 30 aprile 2023