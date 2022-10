Gli studenti della VB Geometri dell' '82 di nuovo insieme 40 anni dopo il diploma - Tempostretto

FURCI SICULO

FURCI SICULO – Di nuovo insieme a 40 anni di distanza dal diploma. I “ragazzi” della 5^ B dell’Istituto tecnico geometri di Furci Siculo, diplomatisi nel 1982, con qualche ruga e qualche capello bianco in più, si sono ritrovati per condividere ricordi spensierati legati agli anni delle scuole superiori. Si sono così ritrovati a cena, in un noto locale furcese, i furcesi Giuseppe Catania, Agatino Briguglio e Carmelo Caspanello; l’aliese Maria Rita Muzio; i letojannesi Giuseppe Savoca, Lillo Laganà e Vittorio Costanzo; i taorminesi Francesco Lo Turco e Marcello Muscolino; il savocese Paolo Nicita e il giardinese Giuseppe Leonardi; gli alessesi Giuseppe Moschella e Antonino Palella; i santateresini Santino Scarcella, Tindaro Suni e Giuseppe Sturiale e Giuseppe Uscenti, originario di Pagliara. I ragazzi si sono dati appuntamento per la celebrazione del 50esimo anniversario del conseguimento del diploma di geometra.