Gli studenti Unime: "Vogliamo contare nella scelta del futuro rettore" VIDEO - Tempostretto

La protesta al rettorato: "La riforma elettorale va fatta subito e faremo una nuova proposta al Senato accademico

Interviste video con Antonio Urbano, consigliere degli studenti per il dipartimento di Chibiofaram, e Aurelio Bringheli, componente del Senato accademico per la lista “Atreju”, a cura di Marco Olivieri

MESSINA – “Volete un’Università a misura di studente ma scegliete di farci contare niente!”. Con questo slogan, gli studenti di Unime sono scesi in piazza oggi pomeriggio, davanti al rettorato, per chiedere l’estensione del voto nella scelta del futuro rettore. “Il voto di uno studente non è ammissibile che sia quantificato in termini elettorali a poco più di un millesimo (0,00265 circa – sulla base degli aventi diritto al voto a giugno 2023), soprattutto se considerato che l’Università si fonda, storicamente, sulla presenza e la partecipazione degli studenti. Faremo una nuova proposta al Senato accademico, mentre degli esperti stanno valutando l’eventuale ricorso al Tar”, hanno sottolineato durante la manifestazione.

“La riforma va approvata subito e non con il mandato del prossimo rettore. Questo non bloccherà le elezioni. Vogliamo scegliere ora chi guiderà l’Ateneo”, hanno ribadito.

Una mobilitazione promossa dalle associazioni Ares, Astra, Atreju – La compagnia degli Studenti, Azione Universitaria, Circolo Solstitium, CiAud, Controcorrente, M31, Morgana, Orizzonte, Orum, Sud – Studenti Universitari Democratici, Udu – Unione degli Universitari, Unimeliorism, UnixMe – Universitari per Messina.

La senatrice Bucalo: “Al fianco degli studenti”

A sostenere l’iniziativa pure la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e responsabile per la scuola del partito: “Oggi in piazza insieme agli studenti universitari di Messina. Condivido infatti la protesta delle associazioni universitarie che oggi hanno tenuto un sit-in in piazza Pugliatti per chiedere una maggiore rappresentatività nell’ambito dell’elezione del rettore dell’università degli studi di Messina. L’Università si regge sul sacrificio degli studenti ed è a loro che l’amministrazione universitaria deve dare risposte. Non attribuire loro il giusto peso nella competizione elettorale per la corsa all’ermellino è un errore gravissimo. Faccio appello a tutti i candidati perché venga ristabilito il principio democratico all’interno dell’Ateneo messinese, dando la giusta rappresentatività a chi, per altro, da anni si batte per ottenerla”.

“Il rettore e l’Università esistono grazie a noi”

Ecco la nota invece delle componenti universitarie: “Gli studenti, come ribadito anche paradossalmente dall’amministrazione, costituiscono il fulcro della vita dell’intero Ateneo e per tali ragioni non possiamo assolutamente accettare di non essere considerati nella scelta del futuro rettore. Le istanze della nostra componente, pervenute all’amministrazione centrale attraverso i nostri rappresentanti oltre un mese fa, sono state prima ignorate e poi addirittura bocciate all’interno del Senato accademico, con atteggiamento sordo ed autoreferenziale. Non possiamo permettere che un momento così importante della vita del nostro Ateneo rimanga un privilegio della componente accademica, dimenticando nuovamente o volutamente che il rettore e l’Università tutta esistono grazie a noi!”.

“Non ci si può chiedere di partecipare al Welcome Day se veniamo esclusi dalla competizione elettorale”

E ancora: “Questa rottura con l’amministrazione, rispecchiata da questa protesta, si concretizzerà anche attraverso la mancata partecipazione delle associazioni a tutte le iniziative portate avanti dell’amministrazione centrale che vorrebbe coinvolgere gli studenti: non ci si può chiedere di partecipare a eventi come il “Welcome Day”, in programma per il 9 novembre ed escluderci di fatto dalla competizione elettorale. Per l’ennesima volta, ci faremo portavoci di una nuova proposta per dare la giusta dignità al nostro elettorato, già formulata e che verrà protocollata immediatamente lunedi mattina alla governance dell’Ateneo”.

“Chiediamo ai sindacati universitari di starci accanto, con solidarietà e partecipazione, in un momento così delicato per democrazia della nostra Università. Chiediamo ai candidati, al decano e a tutti gli organi superiori di farsi carico della tutela dei nostri diritti e di assumere un atteggiamento inclusivo. Chiediamo valore e dignità!”.

Articoli correlati