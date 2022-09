Google arriva a Milazzo: al Castello il “Gegitalia on tour”

Il futuro dell’educazione scolastica passa attraverso il digitale. Queste le premesse del “Gegitalia on tour” organizzato da “Google for Education Italia”

MILAZZO – Scuola e digitale sono ormai divenute, da tempo, due facce della stessa medaglia. Sebbene la digitalizzazione della scuola sia un processo in atto ormai da tempo, è solo negli ultimi tempi –complice la pandemia da covid- che ci si è mossi con maggior insistenza in tal senso.

Con queste premesse a Milazzo, il prossimo 9 settembre, sarà ospitato il “Gegitalia on tour” organizzato da “Google for Education Italia”. Una giornata di convegni, incontri e approfondimenti dedicati in collaborazione con il gruppo educatori di Google Italia.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha commentato l’iniziativa definendola di particolare importanza: «Un appuntamento di prestigio per la nostra città –ha dichiarato- che richiamerà, ne sono certo, tantissimi visitatori che oltre a vivere un momento di confronto e condivisione di buone pratiche didattico-educative, potranno ammirare le bellezze della nostra cittadella fortificata e fruire dell’offerta culturale e non solo di Milazzo».

L’appuntamento di Milazzo è stato realizzato grazie alla collaborazione tra lo staff di “Geg Italia” del quale fa parte la docente Bernadette Ferlazzo, dell’Istituto comprensivo “Manzoni Dina e Clarenza” di Messina, il “Majorana” che, assieme al comune di Milazzo ha aderito al progetto e Aldo Cammara di “Education in progress Italia”.

L’evento avrà inizio alle 9.00 presso il Castello di Milazzo dove si terrà un dibattito sul tema “Quale futuro per la scuola?” al quale presenzieranno il provveditore agli studi di Messina Stello Vadalà, il dirigente uscente del Majorana Rinaldo Nunzio Anastasi e il nuovo dirigente Lorenzo Castrovinci. Saranno presenti, inoltre, i rappresentanti di “Gegitalia on Tour”e dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

Alle 15.30 la giornata proseguirà presso i locali del Majorana, dove si terranno degli incontri dedicati alla suite di programmi forniti da Google Workspace. Presenzieranno formatori certificati di Google.