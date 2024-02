Google torna al Castello di Milazzo con il “Geg on tour”

A Milazzo torna il “Geg on tour” promosso dal Google Educator Groups che porterà al Castello workshop e incontri didattici

MILAZZO – Google torna nella città del Capo con il “Geg on tour” che si svolgerà questo 16 febbraio a partire dalle 14.00 presso il Castello di Milazzo. L’appuntamento è promosso dal Google Educator Groups con il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’USR ambito territoriale di Messina.

L’evento era già arrivato nella città mamertina grazie all’impegno dell’ITT Ettore Majorana, che aveva ospitato la scorsa edizione. Questa volta gli ambienti del Castello si animeranno con workshop dedicati all’apprendimento personalizzato con Google e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Dopo la registrazione dei partecipanti, alle 14.30 l’inizio dei lavori con i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili, del Provveditore Stello Vadalà, e del Dirigente Scolastico dell’ITT Majorana, Bruno Lorenzo Castrovinci. Seguirà l’incontro “Google education: ideare il futuro della formazione europea” per il quale relazioneranno Emanuele Pozzi, Responsabile Google for Education Italia, Floriana Pizzulli, leader GEG Italia, Giuseppe Corsaro, formatore già ospitato in occasione della presente edizione, la dott.ssa Lucia Scolaro, dirigente scolastico dell’IISS Galileo Galilei di Ostiglia, Aldo Cammara, manager di Inprogress e Massimo Chillemi, docente della scuola ospitante.