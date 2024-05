Grande successo al Teatro Val d’Agrò per “Il Circo capovolto” di Andrea Lupo

Apprezzamenti unanimi da parte del pubblico per l’emozionante recitazione, evidenziando anche la valenza dell’offerta culturale realizzata dalla direttrice artistica Cettina Sciacca

S. TERESA – Grande successo al Nuovo Teatro Val d’Agrò di S. Teresa di Riva per “Il Circo capovolto” (Produzione Teatro delle Temperie), di e con Andrea Lupo, diretto da Andrea Paolucci e liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani.

Lo spettacolo, inserito all’interno della stagione “Si alzi il sipario” della direttrice artistica Cettina Sciacca, in questi anni ha ricevuto importanti premi, fra i quali il Roma Fringe Festival edizione 2017 per la migliore drammaturgia, miglior attore e premio del pubblico; Vincitore del Palio Ermo Colle 2020 (Premio del Pubblico); vincitore del Premio Mauro Rostagno 2021 (Premio del Pubblico), è stato anche premiato al Catania Off Fringe Festival 2022.

Cettina Sciacca, al termine dell’evento, ha dichiarato: “Ringrazio di cuore Andrea Lupo ci ha regalato non un semplice monologo, ma ci ha donato qualcosa su cui riflettere e un po’ del suo Szerelem, un amore in senso amplissimo e totalizzante che racchiude tutte le energie positive del cuore e, di questo, non smetterò mai di essergli grata”.

“Il circo capovolto” narra di due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apò, due generazioni di rom in questa Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite “a parte”. Una generazione è finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi città.

Apprezzamenti unanimi da parte del pubblico, che ha salutato calorosamente Lupo, tributandogli applausi e complimenti per l’emozionante recitazione, ricca di pathos, evidenziando anche la valenza dell’offerta realizzata dalla direzione artistica negli ultimi anni.

Al termine dello spettacolo è seguito un interessante dibattito, con numerose domande dal pubblico, a cui Andrea Lupo ha risposto con gioia e serietà.