Grandissimo successo: inaugurazione di "Guarmè", nuovo locale di Carmelo Guarnera - Tempostretto

Redazionale. Arriva anche la sede scuola corsi del Movimento pizzaioli italiani

REDAZIONALE – Un nuova stella si è aggiunta alla costellazione dei locali frequentati dalla Movida made in Messina: GUARME’. Il 28 giugno è stato inaugurato il secondo locale di Carmelo Guarnera, “GUARME’” in via Cardines 2, adiacente alla chiesa dei Catalani, nel cuore pulsante del centro storico della nostra città. Un generoso buffet ha soddisfatto i palati più esigenti per oltre 2 ore, compresi, presenti al taglio del nastro inaugurale, il Sindaco di Messina Federico Basile e rappresentanti importanti del Movimento Pizzaioli Italiani, tra cui lo stesso presidente, Francesco Matellicani e gli istruttori Giovanni Cinquegrana e Vincenzo Serio, presenti inoltre il coach Salvatore Puglisi, il Dottor Commercialista di Guarmè Stelvio Runci e il consulente del lavoro Maurizio Marchese . La serata, condotta magistralmente da Helga Corrao, è servita a presentare ciò che il nuovo locale offrirà ai messinesi: pizze, rustici, hamburger, cocktail, primi e secondi piatti, pizze dessert, , birre alla spina, organizzazione eventi e catering, feste di compleanno, serate musicali e live.

GUARME’ non si accontenta di essere un locale di ristorazione, ma si presenta come un portatore di idee e di gesti solidali. Per questo, sul menù del locale, gli avventori troveranno anche la pizza “Filippo”, una pizza dai cui proventi verrà devoluto 1 euro/pizza all’associazione “Noi per Filippo”, in memoria del figlio del presidente Matellicani, cui il grande pizzaiolo Campione del Mondo Emerito Carmelo Guarnera, nonchè Istruttore e Delegato Sicilia del Movimento Pizzaioli Italiani e Scuola Nazionale Pizzaioli Italiani, vuole rendere omaggio.

GUARME’, vuole anche essere fucina di idee e di nuove competenze. Per questo, dalla volontà dello stesso Carmelo Guarnera anche Istruttore dell’Accademia del gusto Gluten Free Dolce e salato e dei suoi amici Maestri Paolino Bucca, Salvatore Bucolo, Nicolò Angileri, insieme agli istruttori e Campioni Jackson Palella, la Figlia Gresia Guarnera , Alessio Sgarlata e Carmelo Guarnera stesso, anche in veste di Delegato Sicilia, nasce, all’interno del locale, la nuova scuola per pizzaioli.

GUARME’…Il nome “Guarmè” prende vita dal desiderio di Carmelo di fondere il suo nome e cognome, legandosi alla sua città, esaltando la “Mè” come dedica alla sua amata Messina…per amore della quale ha rifiutato di trasferirsi alle isole canarie dove era reclamato.

GUARME’! Da oggi una nuova realtà…vi aspetta in via Cardines 2 per le vostre serate.