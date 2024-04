Granfondo Enerwolf, domenica si torna a pedalare ad Antillo

Due le gare: la grandondo di 44 km con 1500 metri di dislivello e la medio fondo di 34 km con 1000 metri di dislivello

E’ fissato per domenica l’appuntamento con la Granfondo Enerwolf, la gara di Antillo (ME) arrivata alla sua 22esima edizione. Si tratta della prova di mountain bike più antica del calendario siciliano e complessivamente di tutto il Sud Italia, una classica che nel suo albo d’oro vede scritti alcuni dei nomi più importanti della storia della mountain bike isolana.

Lo scorso anno due furono le edizioni della corsa disputate nel mese di Aprile la 20ª edizione, nel paese di Antillo, dove vinsero Angelo Parisi e Maria F.Riganò, a Ottobre, la 21ª edizione svoltasi a Forza d’Agrò ha visto il successo di Giuseppe Barberi e Irene d’Amuri. Per la 22ª edizione quella del 21/4 che si svolgerà ad Antillo il percorso è stato rivisto, disegnato attraverso 43,4 km per un dislivello di 1.487 metri, impegnativo e divertente allo stesso tempo, capace di creare una notevole selezione ma che manterrà la caratteristica di far vedere in alcuni passaggi il Mar Tirreno da una parte e lo Ionio dall’altra. Confermato invece il tracciato per le categorie più anziane e le donne, su 33,6 km per 950 metri.

La corsa, che gode del patrocinio dello Csain ed è valida quale terza prova del circuito Openspeed e come prima delle Regioni d’Italia per il nucleo siciliano, prenderà il via dal Centro Sportivo Polivalente di Antillo, con partenza prevista alle ore 9:45. A fine gara premiazioni per i primi 3 assoluti e i primi 5 di categoria, le prime 3 società e il vincitore del Gran Premio della Montagna. Il costo delle iscrizioni è di 30 euro fino a giovedì per poi passare a 40 euro per il lungo weekend prima della gara. Il ritiro dei numeri potrà essere effettuato domenica stessa alla verifica delle tessere.