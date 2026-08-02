“Grave emergenza idrica a Spartà, intervengano Schifani e la prefetta”

Il consigliere Previti, dopo aver scritto a Comune e Amam, richiede un "intervento commissariale e prefettizio" pure per Piano Torre e Calamona

MESSINA – “Ancora emergenza idrica a Spartà e nelle frazioni di Calamona e Piano Torre. La situazione è grave e insostenibile. Dopo essermi rivolto al sindaco di Messina e all’Amam, ora scrivo al presidente della Regione siciliana Schifani e alla prefetta Di Stani per chiedere un urgente intervento commissariale e prefettizio”. Così il consigliere della VII Municipalità Santi Previti.

“Solo un’ora al giorno di acqua”

“Dopo qualche settimana di relativa tregua, il comprensorio è piombato nuovamente nel baratro dell’emergenza. Da diversi giorni l’erogazione idrica si è ridotta ad appena un’ora al giorno, spesso con una pressione talmente insufficiente da non permettere il riempimento dei serbatoi, soprattutto nelle zone metricamente più elevate delle frazioni. Tutto ciò si verifica mentre la Sicilia è morsa da un’ondata di calore senza precedenti, con temperature medie che sfiorano i 42 gradi”, evidenzia il consigliere.

“Nel nostro territorio non vivono soltanto i villeggianti estivi. Vi risiedono famiglie, soggetti fragili,

anziani e minori che abitano qui tutto l’anno. Oggi queste persone si trovano private di un bene

primario ed essenziale in condizioni climatiche proibitive. È una condizione che mina la salute e

l’igiene pubblica, creando un potenziale pericolo di natura igienico-sanitaria. I cittadini di Spartà, Piano Torre e Calamona non chiedono favori o privilegi, ma il rispetto di un diritto costituzionalmente garantito: l’accesso all’acqua potabile. Non è più tollerabile un’altalena continua tra brevi periodi di normalità e prolungate emergenze”, aggiunge Previti.

Il consigliere chiede “un intervento urgente prefettizio anche mediante la convocazione di un tavolo

tecnico o di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, volto a diffidare gli enti gestori al

ripristino immediato dell’erogazione. Chiedo pure l’attivazione della presidenza della Regione siciliana affinché valuti la situazione di emergenza idrica e l’adozione di misure straordinarie di supporto o d’intervento sostitutivo sulla rete locale. E l’invio immediato di autobotti di soccorso gestite dalla Protezione civile per garantire l’approvvigionamento minimo essenziale alla popolazione nelle ore di sospensione della rete”.

Carenze idriche nella zona nord di Messina

In generale, come ogni estate, la zona di Messina Nord va in affanno sul piano dell’emergenza acqua. E l’amministratore unico di Amam Salvatore Ruello ha spiegato di recente la ragione dei disagi “tra esigenze triplicate, per lo spostamento dei messinesi, carenza di serbatoi e perdite idriche. Da Tremonti e dall’Annunziata in poi i serbatoi d’accumulo sono piccoli. Servono interventi strutturali da programmare nel tempo”.

“Carenza di serbatoi nella zona nord”

Ha precisato Ruello: “Abbiamo potenziato le autobotti. E al centro abbiamo tutti i serbatoi pieni. La città si è svuotata e noi possiamo erogare h24. Il problema esiste da Tremonti e dall’Annunziata. E dall’Annunziata in poi i serbatoi d’accumulo sono piccoli. Il serbatoio d’accumulo di Torre Faro è di 80mila litri. Ridicolo. Ci vogliono milioni di euro per risolvere carenze strutturali. Stiamo facendo l’impossibile e i soldi del recupero crediti Amam li investiamo nell’ammodernamento. Mettiamo roba nuova. Dal periodo Covid a oggi in molti stanno h24 nella zona nord di Messina. In estate il fabbisogno triplica. Noi abbiamo 950 litri al secondo da Fiumefreddo, 251,840 dalla Santissima, 100 e rotti da altri pozzi che abbiamo in giro. L’acqua non dovrebbe mancare ma si ha una perdita importante nella distribuzione: circa il 38 per cento. E abbiamo una carenza di serbatoi nella zona nord”.

Articoli correlati