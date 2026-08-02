Stasera a Torre Faro il festival della musica tecno Atarashi, occhio alla viabilità

Divieti di parcheggio e misure straordinarie. Un evento internazionale che non si poteva annullare e che durerà otto ore all'Arena Capo Peloro, a Messina

MESSINA – Molte le iniziative annullate in seguito al tragico crollo a Pistunina. Si è invece confermato il festival internazionale di musica elettronica “Atarashi Goes to Sicily” all’Arena Capo Peloro. Un evento privato, sostenuto dall’assessorato ai Grandi eventi guidato da Massimo Finocchiaro, che richiama giovani da vari Paesi dell’Europa, circa seimila. E che, per motivi organizzativi non si poteva annullare. Si prevedono a Messina otto ore nel segno del “nuovo” (Atarashi in giapponese), dalle 16.30 fino al tramonto, e questo comporta misure straordinarie a Torre Faro, con divieto di parcheggio nella zona.

In base all’ordinanza viabile n. 1212 del 22 luglio, per la giornata di oggi, ci sono restrizioni al traffico e divieti di sosta dalle 14 del 2 agosto alle due del 3 agosto.

Si tratta di un festival di musica tecno che dal 2021 organizza eventi in ogni parte del mondo, comprese le grandi capitali europee (come a Parigi lo scorso 6 marzo e a Zurigo il 18 aprile).

Atarashi: nomi di primo piano della musica tecno

Ci sono nomi di primo piano della scena mondiale come Marco Carola e Seth Troxler, affiancati da artisti in forte crescita nel settore come Max Dean. E si esibiranno pure dj locali, coinvolti per valorizzare la scena territoriale.

Articoli correlati