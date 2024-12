Grave incidente in galleria, chiusa la Tangenziale in direzione Palermo

Numerose le auto coinvolte. Traffico in tilt, disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Filippo

MESSINA – Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio sulla Tangenziale di Messina. Nello scontro, verificatosi nella galleria tra San Filippo e Gazzi, in direzione Palermo, sarebbero coinvolte 5-6 autovetture. Numerose le ambulanze giunte sul posto per trasportare i feriti al Policlinico. Sul lungo dell’incidente anche la Polizia Stradale. Il Cas, intanto, ha disposto l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Filippo in direzione Palermo.

In tilt il traffico nella zona sud della città. Il comandante della Polizia municipale, Giardina, ha inviato alcune pattuglie per la gestione della viabilità.

AGGIORNAMENTO ORE 19:06: rimossa l’uscita obbligatoria a San Filippo. La situazione del traffico si sta normalizzando sia sulla Tangenziale sia sulla Ss114 e strade limitrofe.