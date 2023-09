Grave incidente sul lungomare di Furci, 18enne trasportato in elisoccorso al Policlinico - Tempostretto

Scontro auto-scooter. Il conducente del mezzo a due ruote ha battuto violentemente la testa sull'asfalto

FURCI – Un 18enne è stato trasportato questo pomeriggio in elisoccorso al Policlinico di Messina, in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sul lungomare di Furci Siculo. Il sinistro si è verificato intorno alle 15. Coinvolti un mezzo a due ruote, condotto dal giovane di S. Teresa di Riva che viaggiava con un passeggero, e una Fiat Punto che stava per immettersi in una via perpendicolare. Il motociclo ha impattato contro la parte posteriore dell’autovettura. Ad avere la peggio è stato il 18enne, soccorso dal 118 e poi trasportato fino al campo da calcio di Furci, dove è stato fatto atterrare l’elisoccorso per il ricovero al Policlinico. Il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Lievemente ferito il passeggero. La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.