Incidente in campagna a Castell'Umberto, muore 30enne - Tempostretto

L'uomo lavorava in un appezzamento di terreno quando, stando ai primi accertamenti, è stato colpito da un grosso ramo

E’ un giovane del posto, Giuseppe Monastra, che ha compiuto 30 anni ad agosto, la vittima dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Castell’Umberto, in un’area di campagna. La dinamica non è ancora chiara ma dai primi accertamenti sembra che il ragazzo lavorasse in un appezzamento di terreno quando è stato colpito in testa da un grosso ramo di albero.

Sul posto i carabinieri, un’ambulanza e un elisoccorso. Le condizioni del malcapitato sono sembrate subito gravissime e i soccorsi hanno tentato invano di stabilizzarlo. Alla fine il mezzo aereo del 118 è decollato vuoto e il corpo del giovane è rimasto esanime sul posto. Saranno ora gli uomini dell’Arma a fare luce su quanto accaduto.