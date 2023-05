Green game, studenti del liceo scientifico e del professionale "Caminiti-Trimarchi" alle finali nazionali - Tempostretto

Gli allievi di S. Teresa e Letojanni dovranno cimentarsi con i quiz sulla raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti

S. TERESA DI RIVA – Gli studenti del liceo scientifico e del professionale Caminiti-Trimarchi approdano alla finale nazionale del Green game, il progetto didattico dei consorzi nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi. Le classi che hanno conseguito il prestigioso risultato sono la seconda A dello scientifico di Santa Teresa di Riva e la seconda A del professionale di Letojanni. Questi gli studenti che domani (mercoledì) partiranno alla volta di Roma per la finale, in programma venerdì prossimo, 26 maggio, a Cinecittà World: Francesca Leotta, Lorenzo Longo, Andrea Pulejo, Andrea Moschella e Gaetano Palazzolo, in rappresentanza del professionale, Raffaele Cavallaro, Diego Trimarchi, Lorenzo Giordano, Diego e Manuel Gentile, Davide Branca, Giovanni Fiumara, Francesco Lando, Chiara Briguglio, Martina Calì, Aurora Gemelli, Sara Santoro, Giorgia Eburnia, Valeria Maccarrone, Eleonora Alessi e Zaira Cannata, dello scientifico. Ad accompagnarli, le professoresse Stefania e Cetty D’Arrigo. Il Green Game è un quiz sulla raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti, nato per sensibilizzare gli studenti su temi di forte attualità. Si tratta di un concorso nazionale che venerdì mattina, poco dopo le 11, vedrà il proprio epilogo. Un appuntamento che rimarca il valore degli studenti dell’istituto e, più in generale, del Messinese. Nella foto gli alunni della 2A del professionale di Letojanni (da sinistra Lorenzo Longo, Francesca Leotta, Andrea Pulejo, Gaetano Palazzolo e Andrea Moschella).